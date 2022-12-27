连续三年推出补充预算案，一般会计总额增至139万亿日元

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到底什么时候着手实施“财政健全化”“基础财政收支（Primary Balance）盈余”？就算起初压缩预算，最后还是会通过补充预算来大水漫灌，增发国债。这些债务终将落到人口不断减少的子孙后代肩上。

10月8日，日本政府召开内阁会议，敲定了总额高达28.9222万亿日元的第二次补充预算案，其中包含以应对电力和燃气费等涨价问题为核心的综合经济对策。受此影响，2022年度一般会计财政支出总额将增至139.2196万亿日元。财政收入方面，税收预计增加3.1240万亿，但为了填补支出增加部分的差额，仍将追加发行22.8520万亿日元国债，“财政健全化”工作再次被搁置。

2010年到2019年期间，日本的一般会计总额基本在100万亿日元上下波动，但受到新冠疫情影响，2020年和2021年打着刺激经济的旗号，推出了规模庞大的经济对策，致使预算总额激增。进入2022年，除了疫情之外，俄乌冲突导致能源价格飙升，日元急剧贬值，造成物价飞涨，加大了政府持续刺激财政支出的压力。

标题图片：PIXTA

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