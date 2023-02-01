24%的中小学生每天游戏时间“1到2小时”

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“有这一小时，练练汉字、算数什么的，成绩不就上去了吗？”即便家长这么说，大概也无济于事吧？孩子们毕竟也想放松解压啊！

Nifty（总部位于东京）9月中旬至10月上旬期间针对访问过儿童网站“kids.nifty.com”的中小学生实施了一项关于游戏的问卷调查，获得2355份回答。

24%的受访学生表示每天的游戏时间为“1到2小时”，23%为“半小时到1小时”，合计约占半数。每天游戏2小时以上的学生合计比例也达到了30%。

关于和谁一起玩游戏，选择“自己一个人”的受访学生占了绝大多数，比例高达79%。就算是和认识的朋友一起玩，“线上玩”（29%）的比例也高于“线下玩”（22%）的比例。这是否意味着，小孩子也希望从学校或补习班的人际关系中解放出来，享受独自一人的时光呢？

关于在家玩游戏时的规矩，选择“规定了游戏时间”和“不购买游戏内增值内容”的受访学生人数并列第一，占比均为53%，其次是“做完正事以后玩”（44%）。似乎许多家庭都给孩子定了一些规矩，以避免他们过度沉迷于游戏。

标题图片：PIXTA

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