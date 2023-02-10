日本人英语水平下降，排在英语非母语国家的第80位

日本人英语水平下降，排在英语非母语国家的第80位社会 教育
最新出炉的一份调查结果显示，在112个母语非英语国家和地区中，日本人的英语水平排名逐年下降，已经落后于韩国和中国。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
总部位于瑞士的国际语言培训机构英孚（EF教育，EF Education First）发布的2022年调查结果显示，在112个英语非母语的国家和地区中，日本人的英语水平从前一年的78位降至第80位，属于五个等级中倒数第二的第四等级，即“水平较低等级”（61到87位）。
调查分析了全球大约210万人在线参加的免费测试数据，以“英语水平指数”的形式对各个国家和地区进行了排名。各地区参加测试的人数占比分别是，欧洲35%，亚洲24%，中南美洲20%，非洲20%，中东地区12%。年龄的中位数是25岁。
英语水平最强的国家是荷兰，并且，被列入“水平高超等级”（1到13位）和“水平较高等级”（14到31位）的国家，大多为欧洲国家。
从亚洲国家和地区的情况来看，新加坡排名最高（第2位），其次是菲律宾（22位）、马来西亚（24位）和中国香港（31位）等。韩国和中国大陆分列第36和第62位，排名均高于日本。
2022年世界主要国家和地区英语水平排名
|1
|荷兰
|22
|菲律宾
|2
|新加坡
|24
|马来西亚
|3
|澳大利亚
|31
|中国香港
|4
|挪威
|36
|韩国
|5
|丹麦
|52
|印度
|6
|比利时
|60
|越南
|7
|瑞典
|62
|中国大陆
|8
|芬兰
|65
|尼泊尔
|9
|葡萄牙
|66
|孟加拉国
|10
|德国
|70
|巴基斯坦
|11
|克罗地亚
|71
|斯里兰卡
|12
|南非
|72
|蒙古
|13
|波兰
|80
|日本
|14
|希腊
|（以下略）
|15
|斯洛伐克
（非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家）
（英孚英语水平指数）
和日本英语水平相当的国家是阿尔及利亚、阿联酋（均为78位）、印度尼西亚（81位）、厄瓜多尔（82位）等。
在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名也在不断下降。
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。