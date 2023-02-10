日本人英语水平下降，排在英语非母语国家的第80位

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最新出炉的一份调查结果显示，在112个母语非英语国家和地区中，日本人的英语水平排名逐年下降，已经落后于韩国和中国。

总部位于瑞士的国际语言培训机构英孚（EF教育，EF Education First）发布的2022年调查结果显示，在112个英语非母语的国家和地区中，日本人的英语水平从前一年的78位降至第80位，属于五个等级中倒数第二的第四等级，即“水平较低等级”（61到87位）。

调查分析了全球大约210万人在线参加的免费测试数据，以“英语水平指数”的形式对各个国家和地区进行了排名。各地区参加测试的人数占比分别是，欧洲35%，亚洲24%，中南美洲20%，非洲20%，中东地区12%。年龄的中位数是25岁。

英语水平最强的国家是荷兰，并且，被列入“水平高超等级”（1到13位）和“水平较高等级”（14到31位）的国家，大多为欧洲国家。

从亚洲国家和地区的情况来看，新加坡排名最高（第2位），其次是菲律宾（22位）、马来西亚（24位）和中国香港（31位）等。韩国和中国大陆分列第36和第62位，排名均高于日本。

2022年世界主要国家和地区英语水平排名

1 荷兰 22 菲律宾 2 新加坡 24 马来西亚 3 澳大利亚 31 中国香港 4 挪威 36 韩国 5 丹麦 52 印度 6 比利时 60 越南 7 瑞典 62 中国大陆 8 芬兰 65 尼泊尔 9 葡萄牙 66 孟加拉国 10 德国 70 巴基斯坦 11 克罗地亚 71 斯里兰卡 12 南非 72 蒙古 13 波兰 80 日本 14 希腊 （以下略） 15 斯洛伐克

（非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家）

（英孚英语水平指数）

和日本英语水平相当的国家是阿尔及利亚、阿联酋（均为78位）、印度尼西亚（81位）、厄瓜多尔（82位）等。

在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名也在不断下降。

标题图片：PIXTA

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