小学和初中缺勤学生创历史最多纪录

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新冠疫情已经持续两年半时间，肉眼不可见的病毒对经济、社会和政治都产生了严重影响。中小学生更是遭遇了生活的突变，无法和朋友、老师面对面沟通交流，不知内心经受了多大的冲击。2021年的数据显示，日本全国共有多达24万名小学和初中生缺勤，创历史之最。

文部科学省公布的《问题行为与上学缺勤调查》显示，2021年全国小学和初中缺课超过30天的缺勤学生从上一年的48813人（24.9%）增至244940人，创历史之最。缺勤人数已连续9年增加，小学缺勤人数已增至10年前的3.6倍，初中生增至10年前的1.7倍。

从缺勤学生的分类来看，小学生为81498人（同比增加28.6%），初中生为163442人（同比增加23.1%），增幅均创历史记录。尤其是初中生的情况更为突出，平均每20个人中就有一人缺勤。

据分析，疫情期间因上学受限、学校活动取消，生活节奏被打乱，学生们对停课居家休息的抵触情绪淡化，并且各种校内外活动长期受限导致无法交友等，这些都令他们的上学意愿出现下降，成为缺勤人数激增的主要原因。

标题图片：PIXTA

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