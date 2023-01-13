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深秋到冬季这段时间是日本的狩猎解禁期。本篇将为大家梳理狩猎规则、从业人数的变化和猎物捕获数量等信息。

2022年度的狩猎期原则上定为11月15日至次年2月15日（北海道为10月1日至次年1月31日）。狩猎是与山村生活密切相关的一项活动，野味是各地传统饮食文化中不可或缺的一个要素。而与此同时，日本几乎每年都会发生枪支误射导致的死伤事故，登山和徒步爱好者们在这段时期需要格外小心，最好避免进入常规登山路线以外的山路。

狩猎人员必须持有“第1种枪猎（步枪、散弹枪）”“第2种枪猎（气枪）”“陷阱猎”“网猎”中的任意一种狩猎证，并向计划前往狩猎的都道府县政府申请狩猎人员登记注册。另外，枪猎者还必须取得“持枪证”。

上世纪70年代，日本有超过50万名狩猎证持有者，到2000年前后减少至20万人左右，之后基本保持小幅波动。随着老龄化的发展，近年来持证者中近六成已经年逾六旬。

在有害鸟兽造成农作物损失的问题日益突出的背景下，中央和地方政府正致力于培养和留住狩猎行业的新人。

猎物中野猪和鹿占了大半

日本的狩猎活动，过去主要是为了捕捉野鸡、野鸭等野生鸟类以获取肉食。但现在，猎捕对农作物造成破坏的野猪和鹿已经成为主流。日本环境省公布的数据显示，2021年捕获野猪52.86万头，鹿72.5万头。除了单纯的狩猎行为外，这些数字也反映出地方政府开展的“清除有害鸟兽”活动的成果。2021年捕获熊的数量为4500余头。

政府提出的政策目标，是将2011年度合计达到413万头的野猪和鹿，在2023年前减少一半，还为此推出了“赏金”制度，捕获1头野猪奖励约2万日元，1头鹿奖励约2.5万日元。

标题图片：兵库县政府与猎友会共同为猎手们组织举办的实弹练习活动，2015年1月（兵库县政府提供，时事社）

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