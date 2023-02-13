儿童神经性消瘦症患者人数居高不下，或因疫情紧张情绪影响

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日常生活中时刻戴着口罩，无法观察老师和同学的表情；原本满心期待的学校活动也相继取消，休息和午餐时也不能聊天……。新冠疫情导致生活剧变，给孩子们带来了无法估量的沉重心理压力。

国立发育医疗研究中心（东京）的调查显示，受新冠疫情影响，被诊断为“神经性消瘦症”的20岁以下患者人数居高不下。神经性消瘦症是一种摄食障碍的疾病，无法进食，或过度进食后出现呕吐等行为，导致体重明显低于正常水平。

该中心于2022年4到5月期间，针对全国30家医疗机构实施了问卷调查。针对初次门诊被诊断为该病的患者人数，从24家机构获得了有效回答。

2019年被诊断为神经性消瘦症的20岁以下患者人数为203人（男孩18人、女孩185人）。新冠疫情开始流行的第一年，即2020年激增60%至318人（男孩27人、女孩291人），2021年也处于323人（男孩37人、女孩286人）的高位水平。尽管有效回答的数量存在差异，但因该病而住院的新增患者人数也呈现出了同样的倾向。

该中心相关人士指出，其中的原因可能是生活环境变化造成的紧张情绪、对于感染新冠病毒的担忧，也可能是受到了节食避免疫情期间肥胖的相关报道的影响，同时提醒家长和教育机构需要关注孩子的食欲和体重减轻问题，在情况变得严重之前及时就诊。

标题图片：PIXTA

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