2022年日本最受欢迎的新生儿名榜单

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我家的孩子将来一定要幸福——每个人的名字都包含着拳拳父母心。今年，最受欢迎男孩名字排行榜上，去年排在45位的“凪”和“苍”并列第一。在世道不太平的这一年， “凪”字所意味的风平浪静之意，愈发成为人们的向往和追求。

明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2022年最受欢迎的新生女孩名字是“阳葵（念作himari、hinata、hina）”，最受欢迎的男孩名字是“苍（念作aoi、sou、ao）”和“凪（念作nagi、nagisa）”。“阳葵”和“苍”是时隔两年后第二次位列榜首。

除了俄乌冲突外，东亚局势也不稳定，日本国内疫情长期持续，导致人们压抑的情绪不断累积。置身于这样的时代环境，或许人们在“阳葵”（面向光明太阳绽放的向日葵）、“苍”（壮阔的大海或天空）和“凪”（风平浪静）这些文字中，寄托了对于未来的希望。

在读音方面，“haruto”连续14年位居最受欢迎的男孩名字榜首，“ema”首次入围最受欢迎女孩名的前十名。

本次是第34次实施该调查。明治安田生命保险公司依据截至2022年9月的保险合同用户信息，对2022年出生的8561名女婴和8952名男婴进行了统计。

最受欢迎的女孩名字TOP10

2022年 2021年 主流读音 1位 2位 阳葵/himari、hinata、hina 2位 3位 凛/rin 3位 15位 诗/uta 4位 7位 阳菜/hina、haruna 4位 12位 结菜/yuina、yuna、yuuna 6位 8位 杏/an、anzu 7位 4位 澪/mio、rei 8位 6位 结爱/yua 9位 5位 芽依/mei 9位 10位 莉子/riko 9位 18位 Sakura 9位 33位 咲茉/ema

出处：明治安田生命保险

最受欢迎的男孩名字TOP10

2022年 2021年 主流读音 1位 3位 苍/aoi、sou、ao 1位 45位 凪/nagi、nagisa 3位 1位 莲/ren 4位 2位 阳翔/haruto、hinato 4位 3位 凑/minato 4位 9位 飒真/souma、fuuma 4位 13位 碧/ao、aoi 8位 5位 树/itsuki、tatsuki 9位 7位 大和/Yamato 9位 7位 悠真/yuuma、haruma 9位 22位 暖/dan、haru

出处：明治安田生命保险

标题图片：PIXTA

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