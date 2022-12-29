2022年日本最受欢迎的新生儿名榜单

2022年日本最受欢迎的新生儿名榜单家庭 社会 财经
我家的孩子将来一定要幸福——每个人的名字都包含着拳拳父母心。今年，最受欢迎男孩名字排行榜上，去年排在45位的“凪”和“苍”并列第一。在世道不太平的这一年， “凪”字所意味的风平浪静之意，愈发成为人们的向往和追求。
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明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2022年最受欢迎的新生女孩名字是“阳葵（念作himari、hinata、hina）”，最受欢迎的男孩名字是“苍（念作aoi、sou、ao）”和“凪（念作nagi、nagisa）”。“阳葵”和“苍”是时隔两年后第二次位列榜首。
除了俄乌冲突外，东亚局势也不稳定，日本国内疫情长期持续，导致人们压抑的情绪不断累积。置身于这样的时代环境，或许人们在“阳葵”（面向光明太阳绽放的向日葵）、“苍”（壮阔的大海或天空）和“凪”（风平浪静）这些文字中，寄托了对于未来的希望。
在读音方面，“haruto”连续14年位居最受欢迎的男孩名字榜首，“ema”首次入围最受欢迎女孩名的前十名。
本次是第34次实施该调查。明治安田生命保险公司依据截至2022年9月的保险合同用户信息，对2022年出生的8561名女婴和8952名男婴进行了统计。
最受欢迎的女孩名字TOP10
|2022年
|2021年
|主流读音
|1位
|2位
|阳葵/himari、hinata、hina
|2位
|3位
|凛/rin
|3位
|15位
|诗/uta
|4位
|7位
|阳菜/hina、haruna
|4位
|12位
|结菜/yuina、yuna、yuuna
|6位
|8位
|杏/an、anzu
|7位
|4位
|澪/mio、rei
|8位
|6位
|结爱/yua
|9位
|5位
|芽依/mei
|9位
|10位
|莉子/riko
|9位
|18位
|Sakura
|9位
|33位
|咲茉/ema
出处：明治安田生命保险
最受欢迎的男孩名字TOP10
|2022年
|2021年
|主流读音
|1位
|3位
|苍/aoi、sou、ao
|1位
|45位
|凪/nagi、nagisa
|3位
|1位
|莲/ren
|4位
|2位
|阳翔/haruto、hinato
|4位
|3位
|凑/minato
|4位
|9位
|飒真/souma、fuuma
|4位
|13位
|碧/ao、aoi
|8位
|5位
|树/itsuki、tatsuki
|9位
|7位
|大和/Yamato
|9位
|7位
|悠真/yuuma、haruma
|9位
|22位
|暖/dan、haru
出处：明治安田生命保险
标题图片：PIXTA
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