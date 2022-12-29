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2022年日本最受欢迎的新生儿名榜单

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我家的孩子将来一定要幸福——每个人的名字都包含着拳拳父母心。今年，最受欢迎男孩名字排行榜上，去年排在45位的“凪”和“苍”并列第一。在世道不太平的这一年， “凪”字所意味的风平浪静之意，愈发成为人们的向往和追求。
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明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2022年最受欢迎的新生女孩名字是“阳葵（念作himari、hinata、hina）”，最受欢迎的男孩名字是“苍（念作aoi、sou、ao）”和“凪（念作nagi、nagisa）”。“阳葵”和“苍”是时隔两年后第二次位列榜首。

除了俄乌冲突外，东亚局势也不稳定，日本国内疫情长期持续，导致人们压抑的情绪不断累积。置身于这样的时代环境，或许人们在“阳葵”（面向光明太阳绽放的向日葵）、“苍”（壮阔的大海或天空）和“凪”（风平浪静）这些文字中，寄托了对于未来的希望。

在读音方面，“haruto”连续14年位居最受欢迎的男孩名字榜首，“ema”首次入围最受欢迎女孩名的前十名。

本次是第34次实施该调查。明治安田生命保险公司依据截至2022年9月的保险合同用户信息，对2022年出生的8561名女婴和8952名男婴进行了统计。

最受欢迎的女孩名字TOP10

2022年 2021年 主流读音
1位 2位 阳葵/himari、hinata、hina
2位 3位 凛/rin
3位 15位 诗/uta
4位 7位 阳菜/hina、haruna
4位 12位 结菜/yuina、yuna、yuuna
6位 8位 杏/an、anzu
7位 4位 澪/mio、rei
8位 6位 结爱/yua
9位 5位 芽依/mei
9位 10位 莉子/riko
9位 18位 Sakura
9位 33位 咲茉/ema

出处：明治安田生命保险

最受欢迎的男孩名字TOP10

2022年 2021年 主流读音
1位 3位 苍/aoi、sou、ao
1位 45位 凪/nagi、nagisa
3位 1位 莲/ren
4位 2位 阳翔/haruto、hinato
4位 3位 凑/minato
4位 9位 飒真/souma、fuuma
4位 13位 碧/ao、aoi
8位 5位 树/itsuki、tatsuki
9位 7位 大和/Yamato
9位 7位 悠真/yuuma、haruma
9位 22位 暖/dan、haru

出处：明治安田生命保险

标题图片：PIXTA

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