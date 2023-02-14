日本人年均消费3升葡萄酒，法国和智利产最受欢迎

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如今，便利店和折扣店里都可以买到各种1000日元（人民币约52元）以下的佐餐葡萄酒。虽然葡萄酒已经走入寻常百姓家，但从世界范围来看，日本的消费量依然偏少。

过去，葡萄酒给人以一种高档品的印象，而如今，在便利店和食品超市，500日元左右就能买到，品种也越来越多，让人们在家中都可以随意享用。

根据日本财务省关税局和国税厅等部门发布的相关数据，Mercian公司整理出的葡萄酒统计信息显示，2020年度日本国内消费量为347710千升，虽然因疫情影响同比减少了1.4%，但大约为2010年的1.3倍，自1980年以来的40年间，市场规模扩大到了最初的大约8倍。

不过，从全球范围来看，日本人均葡萄酒消费量依然偏少。国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）发布的数据显示，2021年日本全年人均消费量为3.0升（4瓶），仅为排名第一的葡萄牙（51.9升）的十八分之一。

2021年进口无汽葡萄酒的占比结构方面，法国葡萄酒占到28.8%，时隔7年再次回归首位。截至上一年已连续6年位居第一的智利葡萄酒此次占比为25.9%。

作为“物美价廉”的佐餐酒，智利葡萄酒已经拥有了稳固的人气，但Mercian公司分析认为“相较于数量，越来越多人开始追求质量，消费行为的两极分化趋势不断加剧”。

在汽泡葡萄酒方面，法国和西班牙葡萄酒不分伯仲。西班牙以加泰罗尼亚地区为中心生产的卡瓦气泡酒，与法国香槟的制造工艺相同，但因价格低廉，适合家庭日常饮用而很受欢迎。

标题图片：PIXTA

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