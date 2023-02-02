了解日餐饭菜摆放常识，让人高看你一眼

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出差入住的酒店，早餐大多都是自助形式。米饭、味噌汤、培根煎鸡蛋，再配上两碟小菜。那么，在托盘里应该如何摆放呢？

日餐的基本被概括为“一汤三菜”，即米饭配上一个汤、一个主菜、两个副菜。那么，如果被要求“正确摆放碗盘”，恐怕许多人都会踌躇不决。

实际上，日餐的饭菜摆放是有其道理。虽然不了解这方面的知识也不会影响生活，但如果知道的话，或许会让人觉得你“很不简单”，高看你一眼。

①开饭啦！首先用右手拿起筷子。为了方便端起饭碗，避免多余的动作，米饭应该放在左手近处

②为了方便拿取，盛放热汤的碗应该放在近处。由于饭碗在左手边，那么自然就应该放在空着的右手边

③主菜放在右边远处。因为原则上不会用手拿起盘子来吃菜，所以放在右手拿筷子方便夹取的右侧

④煮菜等副菜放在左边远处

⑤凉拌菜、焯水菜等小菜放在中间靠左

⑥咸菜（不在一汤三菜之列）放在米饭和汤类之间

如果还有茶或者水，应放在便于右手拿取的右侧

如何吃带头带尾的鱼

如果主菜是带头带尾的鱼，那么应该把腹部对着自己，头部朝左，尾部朝右。有一种说法认为，米饭放在左手近处，鱼头朝着左侧，都是基于日本自古以来的“左为上”（比如左大臣的地位要高于右大臣）的观念，不过最重要的是，头朝着左边，右手拿筷子吃比较方便。

鱼肉要从头向着尾部方向吃。吃完上半身后，直接把鱼翻个身体是不合规矩的。应该用左手轻轻按住鱼头，然后用筷子剔除中间的鱼骨，再吃剩下的半个鱼身。吃完之后，需要将中间的鱼骨、鱼头和鱼尾整理好放在盘子的远端处，不可散乱摆放。

顺便提一句，如果是鲑鱼和银鳕鱼等切块鱼，要把较宽的一面向左，带皮的一边朝外盛放在盘中，这是基本原则。

标题图片及文内图片：PIXTA

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