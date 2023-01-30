疫情导致海外日语学员人数微减，中国大陆日语学习者最多

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新冠疫情对海外的日语教育活动也造成了影响。在民间的语言学校等学习日语的人员有所减少。

国际交流基金实施的《海外日语教育机构调查》显示，2021年在日本国外教授日语的教育机构数量为18272所，较上一次（2018年）调查减少2.1%，学员人数为3794714人，减少1.5%，教师人数为74592人，减少3.5%，三项数据均出现微减。

尽管存在地域差异，但总体来说，学校教育阶段的日语教育在学校数量、学员人数、教师人数三个方面均表现坚挺。而民间的日语学校和大学等设置的面向校外人士的日语讲座等，受到新冠疫情的影响，数量和学员人数均出现了减少。

从国家和地区来看，中国大陆的日语学习者最多，为1057318人，较上一次2018年调查增加了52693人（5.2%）。而排在第三的韩国为470334人，较上一次调查减少了61177人（11.5%）。

关于学习日语的目的和理由，选择“对日语本身感兴趣”和“喜欢日本动漫、漫画、日本流行音乐(J-POP)、时装等”的受访者各占约60%。其次是喜欢日本历史、文化、艺术等，占比为47.9%。

标题图片：PIXTA

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