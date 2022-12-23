“圣诞老人”今年压缩预算，孩子们最想要的玩具果然还是那个！

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虽然物价一直在走高，但工资毫无上涨迹象？“圣诞老人”今年似乎要压缩预算。

玩具巨头万代（BANDAI）株式会社从1995年开始每年实施的圣诞相关问卷调查显示，家中有3到12岁孩子的600名家长今年打算送出的礼物平均预算为7961日元。较上一年的8876日元减少了915日元。或许是因为物价上涨，似乎“圣诞老人”打算通过压缩预算来渡过难关。

今年的预算金额方面，选择“4000到5999日元”这个范围的受访者最多，占比为41%，选择“1万日元以上”的占比为25.9%，较去年减少了5个百分点。

在孩子们最想要的礼物方面，选择游戏软件的受访者最多（20.2%），占比达到汽车玩具（7.7%）和毛绒玩具（6.5%）的一倍以上。而在家长最想送的礼物方面，选择科学玩具和编程玩具等益智玩具的受访者最多，占比为13.9%，游戏软件（13.5%）以微小差距排在第二。

标题图片：PIXTA

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