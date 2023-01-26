年轻人欢迎放宽入境管控措施，期待经济复苏和激发地方活力

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尽管新冠疫情还远远看不到平息的迹象，但重症化风险已经降低，日常生活的限制也减少了许多。实质上持续了两年多的锁国状态放松了，在街头巷尾可以看到越来越多外国游客的身影。

围绕年轻人如何看待政府放宽针对新冠疫情的边境管控措施这一问题，日本财团于10月下旬通过线上问卷方式对全国1000名17到19岁民众实施了调查。

关于放宽2020年以后锐减的外国游客入境措施，表示“赞成”和“比较赞成”的受访者比例合计达到74.7%。尤其是男性受访者赞成比例更为突出，达到了近八成的78.4%。

关于赞成的理由，选择“有助于经济复苏”的受访者占了绝大多数（63.7%），其次是“希望早日恢复到疫情前的日常生活”（36.3%）和“有助于激发地方活力”（35.9%）。

另一方面，持反对意见的受访者中，选择会输入“新冠以外的传染病”和“新冠病毒”等理由的人较多。

除了边境管控措施的放宽外，综合考虑近期日元贬值的情况，认为“访日外国游客”将增加的受访者比例高达67.5%，而认为“日本人出国旅游”的情况会增多的受访者比例仅为36.3%。

标题图片：PIXTA

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