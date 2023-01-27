2022年下半年，东京远程办公实施率超五成

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东京都的调查显示，2022年下半年超半数都内企业实施了远程办公，远程办公的员工中，20%“每周5天”不出勤。

新冠疫情蔓延以来，东京都一直在开展“远程办公实施率调查”。针对员工人数在30人以上的大约400家企业以及实施远程办公大约600名员工，分别以电话和网络方式每月询问一次现状。

结果显示，2022年10月的远程办公实施率为54.1%。相较于9月增加了2.2个百分点。虽然比2021年5月至10月期间的60%以上略有减少，但始终维持在一半以上。

从企业员工规模来看，员工人数在300人以上的企业（56家）实施率为67.9%，100到299人（123家）企业实施率为58.5%，30到99人（268家）企业实施率为49.3%。

针对回答实施了远程办公的240余家企业，详细询问员工的出勤状况并进行分析后发现，10月远程办公的员工占42.8%。

日常进行远程办公的公司员工中，“每周1天”的人最多，占比为34.6%，其他依次是“每周5天”（21.8%）、“每周2天”（20.9%）、“每周3天”（13.1%）、“每周4天”（9.6%）。每周远程办公3天以上的合计占比为44.5%，较9月（48.4%）减少了3.9个百分点。

另有18.3%的远程办公人员采用“混合远程”方式，即一天之中的半天或者以小时为单位进行远程办公，较上一次调查（16.5%）增加了1.8个百分点。

标题图片：PIXTA

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