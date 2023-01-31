风流踊：寄托对安宁生活的美好愿望，入选世界非物质文化遗产

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在新冠疫情导致社会经济活动受到严重限制的时期，我们每一个人在多大程度上感受到了“普通”的珍贵呢？各地流传的盂兰盆舞和念佛舞等“风流踊”中，寄托着人们趋避瘟疫和战争等灾祸，追求安稳、普通生活的真切愿望。

盂兰盆舞、念佛舞等24个都府县自古传承至今的41种民间传统表演艺术“风流踊”，被列入联合国教科文组织（UNESCO）非物质文化遗产名录。

风流踊展现的是华美、引人注目的“风流”精神，舞者在热烈的气氛中，随着笛子和太鼓等乐器的伴奏翩翩起舞，反映出不同地区的历史和风土人情。它们各具特色，同时又具有共性，那就是全都寄托着驱灾辟邪、悼念亡者、祈求丰收等人们对安宁生活的美好愿望。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会评价称，它促进形成了一个网络，将男女老幼融为一体，培养了人们对社区的归属感。在新冠疫情蔓延的非常时期，帮助人们共度难关。

这41种“风流踊”均是国家指定重要非物质民俗文化遗产。它们拥有和2009年入选的神奈川县三浦市“Chakkirako（少女们身着盛装，手持扇子或彩竹棒表演的一种舞蹈——译注）”相同的元素，属于一体化的扩充申遗方案，所以入选遗产名录后，日本的非物质文化遗产没有增加，仍为22件。

入选非物质文化遗产名录的41种“风流踊”如下。

〈东北地区〉

永井大念佛剑舞（盛冈市）

鬼剑舞（岩手县北上市、奥州市）

西马音内盂兰盆舞（秋田县羽后町）

毛马内盂兰盆舞（秋田县鹿角市）



秋田县西马音内盂兰盆舞（PIXTA）



岩手县北上市 鬼剑舞（PIXTA）

〈关东地区〉

小河内鹿岛舞（东京都奥多摩町）

新岛大舞（东京都新岛村）

下平井凤凰舞（东京都日出町）

Chakkirako（神奈川县三浦市）（2009年已入选）

山北峰入（神奈川县山北町）

〈甲信越地区〉

绫子舞（新潟县柏崎市）

大之阪（新潟县鱼沼市）

无生野大念佛（山梨县上野原市）

跡部念佛舞（长野县佐久市）

新野盂兰盆舞（长野县阿南町）

和合念佛舞（长野县阿南町）



新潟县柏崎市 绫子舞 ©柏崎市

〈中部地区〉

郡上舞（岐阜县郡上市）

寒水掛舞（岐阜县郡上市）

德山盂兰盆舞（静冈县川根本町）

有东木盂兰盆舞（静冈市）

绫渡夜念佛与盂兰盆舞（爱知县丰田市）

胜手神社神事舞（三重县伊贺市）

近江湖南Sanyare舞（滋贺县草津市、栗东市）

近江Kenketo祭舞长刀（滋贺县守山市、甲贺市、东近江市、龙王町）



岐阜县郡上市 郡上舞 ©岐阜县观光联盟

〈近畿地区〉

京都六斎念佛（京都市）

Yasurai花（京都市）

久多花笠舞（京都市）

阿万风流大踊小踊舞（兵库县南Awaji市）

十津川大踊舞（奈良县十津川村）

〈中国地区〉

津和野弥荣神社鹭舞（岛根县津和野町）

白石舞（冈山县笠冈市）

大宫舞（冈山县真庭市）



岛根县津和野町 鹭舞 ©岛根县观光联盟

〈四国地区〉

西祖谷神代舞（德岛县三好市）

绫子舞（香川县Mannō町）

泷宫念佛舞（香川县绫川町）

〈九州地区〉

感应乐（福冈县丰前市）

平户Jangara（长崎县平户市）

大村冲田舞 黑丸舞（长崎县大村市）

对马盂兰盆舞（长崎县对马市）

野原八幡宫风流（熊本县荒尾市）

吉弘乐（大分县国东市）

五濑荒舞（宫崎县五濑町）



长崎县大村市 黑丸舞 ©长崎县观光联盟

标题图片：新潟县 柏崎市绫子舞 ©柏崎市

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