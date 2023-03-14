小额投资免税上限额扩大，能否实现“从储蓄到投资”的转变？财经 生活
日本银行2022年12月19日发布的2022年7至9月资金循环统计数据显示，截至9月末的个人金融资产余额为2005万亿日元，同比增加0.8%。其中现金和存款为1100万亿日元，同比增加2.5%。在欧美纷纷上调利率的背景下，即使只有日本维持超低利率政策，但日本人依然偏爱储蓄胜过投资。通过扩充可免税的小额投资制度（NISA），能否推动形成储蓄变投资的潮流？
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从2024年1月起，日本将大幅扩充有利于投资信托和股票交易的小额投资免税制度（NISA）。通常情况下，金融交易的理财收入将被扣除20.315%的税金，而有效利用NISA将对个人资产的积累产生重大积极作用。
按照新NISA规定，将把过去分开的“累积型”和“普通型”投资合二为一，允许并用两种类型开展投资活动。“累积型投资额度”以投资信托为对象，年度投资额上限从现行的40万日元上调至120万日元。“成长型投资额度（由目前的普通型NISA更名）”允许投资上市公司股票，上限由120万日元提升至240万日元。终生投资免税限额设定为1800万日元，其中成长型投资额度最高为1200万日元。
现行制度对投资收益的免税优惠时间设有限制，而新制度则取消了时间限制。在社会人口日趋长寿化的背景下，可以满足人们通过长期理财防老的需求。
现行NISA制度的概要
|累积型NISA
|普通型NISA
|投资对象
|适合长期投资的投资信托
|股票或投资信托
|对象
|成人以及以未成年子孙名义投资的少年NISA
|免税期限
|20年
|5年
|年度限额
|40万日元
|120万日元
|投资上限
|800万日元
|600万日元
新NISA制度的概要（2024年开始）
|累积型投资额度
|成长型投资额度
|投资对象
|适合投资的投资信托
|股票或投资信托
|开始时间
|2024年1月
|对象
|18岁以上（取消少年NISA）
|免税期限
|无限期
|年度限额
|120万日元
|240万日元
|投资上限
|1800万日元
标题图片：PIXTA
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