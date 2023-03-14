小额投资免税上限额扩大，能否实现“从储蓄到投资”的转变？

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日本银行2022年12月19日发布的2022年7至9月资金循环统计数据显示，截至9月末的个人金融资产余额为2005万亿日元，同比增加0.8%。其中现金和存款为1100万亿日元，同比增加2.5%。在欧美纷纷上调利率的背景下，即使只有日本维持超低利率政策，但日本人依然偏爱储蓄胜过投资。通过扩充可免税的小额投资制度（NISA），能否推动形成储蓄变投资的潮流？

从2024年1月起，日本将大幅扩充有利于投资信托和股票交易的小额投资免税制度（NISA）。通常情况下，金融交易的理财收入将被扣除20.315%的税金，而有效利用NISA将对个人资产的积累产生重大积极作用。

按照新NISA规定，将把过去分开的“累积型”和“普通型”投资合二为一，允许并用两种类型开展投资活动。“累积型投资额度”以投资信托为对象，年度投资额上限从现行的40万日元上调至120万日元。“成长型投资额度（由目前的普通型NISA更名）”允许投资上市公司股票，上限由120万日元提升至240万日元。终生投资免税限额设定为1800万日元，其中成长型投资额度最高为1200万日元。

现行制度对投资收益的免税优惠时间设有限制，而新制度则取消了时间限制。在社会人口日趋长寿化的背景下，可以满足人们通过长期理财防老的需求。

现行NISA制度的概要

累积型NISA 普通型NISA 投资对象 适合长期投资的投资信托 股票或投资信托 对象 成人以及以未成年子孙名义投资的少年NISA 免税期限 20年 5年 年度限额 40万日元 120万日元 投资上限 800万日元 600万日元

新NISA制度的概要（2024年开始）

累积型投资额度 成长型投资额度 投资对象 适合投资的投资信托 股票或投资信托 开始时间 2024年1月 对象 18岁以上（取消少年NISA） 免税期限 无限期 年度限额 120万日元 240万日元 投资上限 1800万日元

标题图片：PIXTA

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