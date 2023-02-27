足立美术馆，连续20年荣登美国专业杂志排行榜榜首

足立美术馆，连续20年荣登美国专业杂志排行榜榜首艺术 文化 自然与环境
在美国专业杂志评选的2022年日本庭园排行榜上，足立美术馆（岛根县安来市）名列第一。自2003年以来，该馆已经连续20年荣登该排行榜榜首。
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美国一本关于日本庭园的专业杂志《The Journal of Japanese Gardening》每年公布最美日本庭园TOP50排行榜，上榜庭园由全球各地专家从包括旅馆和个人宅邸在内的大约1000个候选中选出。关于这个项目，杂志方面表示是一种全新的尝试，抛开庭院的规模和知名度，是单纯从美感和质感的角度出发进行评选的。
2022年的第一名是已经连续20年名列榜首的足立美术馆。该美术馆的各种庭园面积合计约16.5万平米，分为“枯山水庭”“苔庭”“白砂青松庭”等区域。
针对足立美术馆连续20年名列榜首的原因，馆长足立隆则表示：“秉持庭园亦画的信念，创始人足立全康为庭园建设奉献了后半生。本馆继承了他的遗志，以园艺师为代表的所有职员同心协力，1年365天从不懈怠，全心全意地致力于庭园的维护管理工作。我认为正是这种脚踏实地的努力得到了肯定。”
第二名是宫内厅管理的桂离宫（京都市），已连续20年排名第二。其后依次是原私人宅邸山本亭（东京都葛饰区）、日式高级饭庄兼旅馆皆美馆（松江市）等。
2022年日本庭园排行榜TOP10
|名称
|地址
|属性
|1
|足立美术馆
|岛根县安来市
|美术馆
|2
|桂离宫
|京都市
|国有资产
|3
|山本亭
|东京都葛饰区
|旧私人宅邸
|4
|皆美馆
|岛根县松江市
|日式高级饭庄兼旅馆
|5
|养浩馆庭园
|福井市
|旧藩主別邸
|6
|庭园之宿 石亭
|广岛县廿日市市
|旅馆
|7
|玉堂美术馆
|东京都青梅市
|美术馆
|8
|隐世之乡 车屋
|神奈川县藤泽市
|日餐馆
|9
|松田屋酒店
|山口市
|旅馆
|10
|二条城 二之丸庭园
|京都市
|史跡
美国杂志《Sukiya Living: The Journal of Japanese Gardening》评选
标题图片：足立美术馆枯山水庭（足立美术馆提供，禁止转载或复制）
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