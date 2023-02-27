足立美术馆，连续20年荣登美国专业杂志排行榜榜首

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在美国专业杂志评选的2022年日本庭园排行榜上，足立美术馆（岛根县安来市）名列第一。自2003年以来，该馆已经连续20年荣登该排行榜榜首。

美国一本关于日本庭园的专业杂志《The Journal of Japanese Gardening》每年公布最美日本庭园TOP50排行榜，上榜庭园由全球各地专家从包括旅馆和个人宅邸在内的大约1000个候选中选出。关于这个项目，杂志方面表示是一种全新的尝试，抛开庭院的规模和知名度，是单纯从美感和质感的角度出发进行评选的。

2022年的第一名是已经连续20年名列榜首的足立美术馆。该美术馆的各种庭园面积合计约16.5万平米，分为“枯山水庭”“苔庭”“白砂青松庭”等区域。

针对足立美术馆连续20年名列榜首的原因，馆长足立隆则表示：“秉持庭园亦画的信念，创始人足立全康为庭园建设奉献了后半生。本馆继承了他的遗志，以园艺师为代表的所有职员同心协力，1年365天从不懈怠，全心全意地致力于庭园的维护管理工作。我认为正是这种脚踏实地的努力得到了肯定。”



足立美术馆冬季池庭（足立美术馆提供，禁止转载或复制）

第二名是宫内厅管理的桂离宫（京都市），已连续20年排名第二。其后依次是原私人宅邸山本亭（东京都葛饰区）、日式高级饭庄兼旅馆皆美馆（松江市）等。

2022年日本庭园排行榜TOP10

名称 地址 属性 1 足立美术馆 岛根县安来市 美术馆 2 桂离宫 京都市 国有资产 3 山本亭 东京都葛饰区 旧私人宅邸 4 皆美馆 岛根县松江市 日式高级饭庄兼旅馆 5 养浩馆庭园 福井市 旧藩主別邸 6 庭园之宿 石亭 广岛县廿日市市 旅馆 7 玉堂美术馆 东京都青梅市 美术馆 8 隐世之乡 车屋 神奈川县藤泽市 日餐馆 9 松田屋酒店 山口市 旅馆 10 二条城 二之丸庭园 京都市 史跡

美国杂志《Sukiya Living: The Journal of Japanese Gardening》评选



京都 桂离宫（PIXTA）



葛饰柴又 山本亭（PIXTA）



养浩馆庭园（福井县观光联盟提供）



青梅 玉堂美术馆 庭园红叶（PIXTA）



二条城 二之丸庭园（PIXTA）

标题图片：足立美术馆枯山水庭（足立美术馆提供，禁止转载或复制）

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