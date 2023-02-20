小学一年级的坎儿，孩子入读小学对家长来说是考验？

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上幼儿园的时候，家长们可以放心地把孩子托付给园方，而变成小学生以后，下午很早就要放学离校。应该如何确保孩子们放学后可以待在安全场所等待家长下班回家？孩子的成长令人欣喜，但入读小学也是对家长的一次巨大考验。

上完托儿所和幼儿园，变成小学生——这对孩子来说，是人生最重要的一件大事。但实际上，对于上班族的家长来说，孩子入读小学也是一次巨大的考验，被称作“小学一年级的坎儿”。

开展民间学童托管业务的Afterschool寺子屋（总部位于东京）针对家中有小学一年级到三年级子女的1014名家长，询问了他们是否感到过“小学一年级的坎儿”这个问题，结果显示49%的受访者表示“感到过”。

具体来看，表示“曾为兼顾工作和家庭吃了不少苦”的受访者最多，占比为54.7%，其次是“要应付学校的长期休假”（41.7%）、“家长扮演的角色增多了（家委会、学校活动等）”（38.0%）。孩子的生活空间从可以长时间托管的托儿所变为下午早早地就放学的小学，不少家长都不得不为此将工作方式由全职转为兼职。

还有人表示“疫情导致学校停课，只能用带薪年假在家带孩子，但年假不够了”“申请加入学童俱乐部，但没能加入”。

有关孩子本人上小学后比较辛苦、比较吃力的问题，23.1%的受访者选择了“学习不主动”，15.8%选择了“学习跟不上”，占比较高的都和学习有关。

关于除了家里和学校外，孩子是否还有其他可以待的地方，79.2%的受访者表示“有”。具体来说，主要是“技艺学习班”（66.4%）、“体育俱乐部”（40.7%）、“学童俱乐部”（33.0%）。可以看出，上班族的家长们都在试图借助技艺学习班或补习班来填充孩子放学到自己下班回家之间的时间，避免孩子一个人独处。

标题图片：PIXTA

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