犬猫寿命创历史新高，宠物健康理念也开始深入人心

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近年来，可以遏制病情发展的治疗饮食和节食辅助食品等宠物食品的发展十分显著。毛孩子们还会接受定期健康诊断，在兽医指导下认真管理体重。宠物也和人类一样进入了长寿时代。

宠物保险企业Anicom控股公司（总部位于东京）发布的《家庭动物白皮书2022》显示，依据公司宠物保险合同计算出的宠物犬平均寿命为14.1岁，宠物猫平均寿命为14.4岁。从数据可以看出，自2008年该公司实施此项调查以来，宠物逐渐趋于长寿化。

现在犬猫普遍都是室内喂养，降低了发生事故和疾病的风险，而且关于动物健康和医疗的研究不断进步，还开发出了针对不同品种和年龄宠物的粮食，让宠物过上了更加健康的生活，可以认为这些因素都对它们的长寿产生了积极影响。

《家庭动物白皮书》还公布该公司宠物保险合同量最多的40种宠物犬和20种宠物猫的平均寿命。宠物犬方面，超小型和小型犬呈现出长寿倾向。

各种宠物犬的平均寿命（较长）2020年度

平均寿命 玩具贵宾犬 15.4 兔型腊肠犬 15.0 意大利灵缇犬 14.9 米克斯犬（10公斤以下） 14.8 迷你腊肠犬 14.8 柴犬 14.8 西部高地白梗犬 14.8

出处：Anicom控股公司

各种宠物犬的平均寿命（较短）2020年度

平均寿命 伯恩山犬 8.7 斗牛犬 9.4 金毛寻回犬 10.9 法国斗牛犬 11.1 西伯利亚雪橇犬 11.2 秋田犬 11.5 波士顿梗犬 11.8

出处：Anicom控股公司

各种宠物猫的平均寿命（较长）2020年度

平均寿命 波斯猫 15.7 日本猫 15.2 米克斯猫 14.9 布偶猫 14.9 美国卷耳猫 14.8

出处：Anicom控股公司

各种宠物猫的平均寿命（较短）2020年度

平均寿命 米努特猫 8.3 异国短毛猫 12.2 缅因猫 12.9 英国短毛猫 13.4 褴褛猫 13.5

出处：Anicom控股公司

标题图片：PIXTA

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