每天吃米饭，但一天一顿是主流派

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早上吃面包，中午吃面，只有晚上吃白米饭——是不是很多人都这样呢？一份调查显示，随着食物选择的多样化，一天三餐都吃米饭的人，现在只占16.7%。

Makino有限公司（总部位于千叶县船桥市）针对日本全国大约1000名20到69岁民众实施了一项大米消费和购买行为相关调查。结果显示，多达84.8%的受访者每天吃米饭，但绝大多数为“一天一顿”，占比为68.1% ；“一天三顿”的受访者占比不到两成，仅为16.7%。虽说“日本人的主食是大米”，但分散化的现象也在不断发展。

关于单次购买的大米量，回答“5公斤”的受访者最多，占比为39.5%，其次是“10公斤”（26.7%），但也有10.6%的受访者选择购买“1公斤以下”的小包装。

关于大米的购买场所，选择超市、便利店等零售店的受访者最多，占比为66.6%，其次是“网购”（14.4%）、“从亲戚朋友处获取”（14.1%）。也有人通过缴纳“故乡税”，获取大米回赠品。昭和时代司空见惯的“米铺”从街头销声匿迹，不再是消费者的选择对象。

关于选购大米时的关注点，选择“价格（便宜）”（46.4%）和“品牌、知名度”（43.9%）的受访者较多，选择“口味偏好”的仅占19.8%。

标题图片：PIXTA

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