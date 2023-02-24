不少人觉得父母可能迟早会罹患阿尔茨海默症，但从未谈过相关问题

日本信息库

感觉父母将来可能会罹患阿尔茨海默症，不知道要花多少护理费用，但从来没有和父母、亲属认真讨论过护理问题——近日公布的一份调查结果凸显出作为子女的一代人虽然心怀茫然和不安，却抱着想要逃避现实的心情。

朝日生命保险实施的一份关于父母护理和阿尔茨海默症的意识调查显示，针对“是否认为父母会罹患阿尔茨海默症”这个问题，6.6%的受访者表示“5年以内会罹患”，10.9%表示“5年内没问题，10年内会罹患”，30.9%表示“不知道什么时候，但总有一天会罹患”，可以看出近半数的受访者认为迟早必须面对父母罹患阿尔茨海默症的问题。

关于父母罹患阿尔茨海默症以后担心的事情，选择“会给某些人添麻烦”的受访者最多，占比为59.1%，其次是“会给自己造成（身心）负担”（55.0%）、“怕会走失”（54.7%）。

关于父母罹患阿尔茨海默症以后的护理费用，具体金额的选择比较分散，表示“不知道”的受访者最多，占比为49.5%。

关于将来的护理生活和护理费用的准备情况，只有6.5%的受访者表示和父母、亲属“认真谈过”，“谈过，但不够充分”和“没有谈过”的比例合计达到了近70%。还有7.1%表示“不打算谈”。

父母的护理问题，总有一天必须面对。调查结果凸显出作为子女的一代人虽然心怀茫然和不安，却抱着想要逃避现实的心情。

本调查于2022年9月底至10月上旬以线上问卷方式实施，对象为全国2319名25到59岁民众。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。