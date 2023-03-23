从幼儿园到高中，“全程就读私立学校”需要多少钱?

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在日本，孩子如果就读公立小学，家长一年需要支出学习费35万日元，而私立小学一年则为166万日元，两者差距明显。从幼儿园到高中，全程就读公立还是私立，两者间的负担差异将大到难以想象的程度。

文部科学省实施的《2021年度子女学习费用调查》显示，3岁入读幼儿园到高中毕业的15年间，全程就读私立学校的情况下，学习费用（课时费和补习费等）总额为1838万日元，创历史新高。尽管全程就读公立学校情况下的学习费用也达到了创新高的574万日元，但私立学校的费用高达公立学校的大约3.2倍。

课时费等付给学校的费用金额方面，公立小学和初中、私立初中和高中与上一次调查的数据基本持平。但各个年龄段的辅助学习费（补习班费用）的增加推高了整体金额。

观察家长一年为子女支出的人均学习费用可以发现，公立和私立小学的“公私差距”尤为明显，后者高达前者的4.7倍。

公立和私立学校全年学习费用支出比较

公立 私立 公私比率 幼儿园 165126 308909 1.9 小学 352566 1666949 4.7 初中 538799 1436353 2.7 高中 512971 1054444 2.1

公私比率表示的是将公立学校费用设定为“1”时的私立学校比值。

编辑部依据文部科学省《2021年度子女学习费用调查》制作

学习费用调查自1994年度起隔年实施一次，本应在2020年实施的调查，因受新冠疫情影响而取消，此次距离上一次调查已时隔三年。调查对象为全国1600所幼儿园、小学和初高中的大约53000名家长，收到了大约27000份回答。

标题图片：PIXTA

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