2023年涨价食品将突破7000种，涨价压力尚未释放完毕

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2022年共有超过2万种食品价格上涨。但有消息称，涨价压力尚未释放完毕。2023年确定涨价的食品已经超过7000种。

进入2023年，涨价狂潮似乎仍然不会休止。帝国数据库公司针对105家主要上市食品企业实施的调查显示，截至2022年12月21日已明确将在开年以后修改价格的商品种类达到了7152种。

尽管2022年的涨价商品量多达20822种，呈现出空前的涨价潮，但帝国数据库公司分析称，“企业物价指数处于9%到10%区间，而消费者物价指数处于3%到4%区间，偏离度较大。越是和消费者关系密切的产品、行业，价格转移越是举步维艰，涨价压力尚未释放完毕”，认为2023年仍将断续性地出现涨价。

已确定2023年会涨价的7152种产品的平均涨幅为18%，比2022年全年数值高出4个百分点。

2023年涨价产品最多的食品门类是“加工食品”，共有3798种产品涨价。在肉类和水产价格飙升、日元贬值导致进口成本上升的背景下，除了冷冻食品外，水产罐头、谷物食品、面制品等产品的涨价比较突出。“酒类和饮料”门类共有1442种产品涨价，原因主要是进口成本上升，以及瓶罐等包装材料费的上涨。另外，调味酱、番茄酱、调味汁等调味品（1343种）的提价，主要是受到白砂糖、食用油价格大涨的影响。

标题图片：PIXTA

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