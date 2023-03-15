日本人喜欢的仁王像：祈求体格健硕的神明，保佑身体和腿脚健康

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奈良东大寺、京都仁和寺、长野善光寺、东京浅草寺等名刹的山门处都立有体格健硕的仁王像。日本人一方面对其瞋目切齿的表情感到畏惧，另一方面又抱有亲近感。为什么他会如此吸引日本人呢？

仁王是寺院的守卫者

仁王是佛教的护法神，正式名称为执金刚神，通常也称金刚力士。

据说原本他是护卫释迦如来的神明，后来化成两个分身。他们站在寺院的山门两边，相当于是保护供奉释迦佛像场所（寺院）的守卫者。挡在门前，像“门卫”一样怒视一切。

在传说中，他们凭借手中的金刚杵与邪恶战斗，还会操控雷电。全身只有腰部裹着一片称作“裳”的布，上半身赤裸，体格健硕。腹肌发达，清晰可见，或许是竭尽全身之力的缘故而青筋暴露。



①金刚杵是与邪恶战斗的棍状法器 ②天衣是天神穿着的衣服 ③裳指的是围在腰上的衣裙（PIXTA）

张着嘴的一尊叫“阿形”，闭着嘴的一尊叫“吽形”。“阿”是梵语（古代印度语言）的第一个音，“吽”则是最后一个音，“阿”和“吽”的组合象征着掌管万物本初和终极，即无所不能的神明，但也有很多研究人员认为这是“后世添加的解释”。

通常右边是阿形，左边是吽形，但东大寺和善光寺的金刚力士像正好相反，右边是吽形，左边是阿形。

与民同在的仁王

一般认为，现在这种仁王形象定型于平安时代，造像鼎盛时期是在镰仓时代。据说是因为“强健的仁王形象符合日益壮大的（镰仓）武士团的喜好”，同时，“饱受连绵战乱之苦的民众为寻求救赎，喜爱造型逼真的佛像”（一坂太郎《仁王》/中公新书）。

进入江户时代以后，坊间传说膜拜体格健硕的仁王，可以保佑身体和腿脚健康，于是其变成了深受老百姓喜爱的信仰对象。滋贺县湖东三山百济寺的仁王门上，挂着长约3米的巨大草鞋，据说那是仁王的鞋子，起初只有50厘米左右，后来触摸草鞋以求腿脚健康的香客越来越多，于是逐渐变大。现在每隔10年新编一双，供奉在寺院。



百济寺仁王门的巨型草鞋。据说仁王晚上脱掉草鞋，在门内站着休息（PIXTA）

江户时代爆发过麻疹和天花疫情，夺走了许多人的生命。传说小孩儿只要从仁王胯下钻过，即使感染也是轻症，时至今日，各地仍会举行这种钻胯活动，祈求孩子无病无灾，健康成长。

“仁王曾帮助人们干农活”“有个放了屁的老婆婆说了一句‘臭吗？（日语为Niō ka？）’，夜游中的仁王无意听到，误解成她问的是‘仁王吗？（日语也为Niō ka？）’，以为躲藏起来的自己被人发现，于是就逃走了”等等，与其怒气冲天的表情形成对比，从一些传说和故事中可以看出，仁王是以和蔼可亲的形象而为百姓喜爱的。

对日本人来说，仁王不是畏惧的对象，莫如说是平易近人、充满温情的佛像。如果用这种视角去观察，那么在参拜有仁王像的寺院时，或许你会产生别样的新鲜感受。

【参考文献】

《仁王》一坂太郎，中公新书

《各种庇佑效果的佛像参拜入门》松岛龙戒（主编），Natsume社

《历史道》Vol.23 寺院正确参拜礼法入门 渋谷申博，朝日新闻出版

标题图片：京都仁和寺的阿形和吽形。该寺立有仁王像的门不叫仁王门，叫做“二王门”（PIXTA）

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