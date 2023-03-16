日本哪个县的女性和男性最长寿？健康与医疗 生活
近日的一项调查数据显示，各个都道府县中，滋贺县男性平均寿命为82.73岁，位居第一。而女性平均寿命最短的青森县，也以86.33岁大幅超过男性平均寿命的最高值。
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日本厚生劳动省实施的各都道府县平均寿命调查显示，截至2020年，日本女性和男性最长寿的县分别是冈山（88.29岁）和滋贺（82.73岁）。青森县的女性（86.33岁）和男性（79.27岁）平均寿命均垫底。与2015年的上一次调查相比，所有都道府县的男女平均寿命均有所延长。
青森县女性平均寿命连续5次排名垫底，男性平均寿命连续10次排名垫底。各都道府县中，只有青森县男性的平均寿命停留在70多岁的水平，与排在倒数第二的秋田县之间的差距，也达到了1.21岁。另一方面，滋贺、长野、京都三个府县的男女平均寿命均进入了前四位。排名第一和排名垫底的县，女性平均寿命相差1.96岁，男性相差3.46岁，差值较上一次调查（女性1.74岁，男性3.11岁）有所扩大。
纵观平均寿命的分布情况，男女均是处于日本列岛中央附近地区的长寿（深色）倾向较强，北关东以北平均寿命相对偏短（浅色）的地区较多。
该调查每隔5年实施一次。本次调查结果根据2020年人口普查和2019至2021年的死亡人数等数据计算得出。
平均寿命最长的5个都道府县
|女性
|男性
|冈山
|88.29
|滋贺
|82.73
|滋贺
|88.26
|长野
|82.68
|京都
|88.25
|奈良
|82.40
|长野
|88.23
|京都
|82.24
|熊本
|88.22
|神奈川
|82.04
出处：厚生劳动省
平均寿命最短的5个都道府县
|女性
|男性
|青森
|86.33
|青森
|79.27
|福岛
|86.81
|秋田
|80.48
|栃木
|86.89
|福岛
|80.60
|茨城
|86.94
|岩手
|80.64
|岩手
|87.05
|冲绳
|80.73
出处：厚生労働省
标题图片：PIXTA
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