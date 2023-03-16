日本哪个县的女性和男性最长寿？

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近日的一项调查数据显示，各个都道府县中，滋贺县男性平均寿命为82.73岁，位居第一。而女性平均寿命最短的青森县，也以86.33岁大幅超过男性平均寿命的最高值。

日本厚生劳动省实施的各都道府县平均寿命调查显示，截至2020年，日本女性和男性最长寿的县分别是冈山（88.29岁）和滋贺（82.73岁）。青森县的女性（86.33岁）和男性（79.27岁）平均寿命均垫底。与2015年的上一次调查相比，所有都道府县的男女平均寿命均有所延长。

青森县女性平均寿命连续5次排名垫底，男性平均寿命连续10次排名垫底。各都道府县中，只有青森县男性的平均寿命停留在70多岁的水平，与排在倒数第二的秋田县之间的差距，也达到了1.21岁。另一方面，滋贺、长野、京都三个府县的男女平均寿命均进入了前四位。排名第一和排名垫底的县，女性平均寿命相差1.96岁，男性相差3.46岁，差值较上一次调查（女性1.74岁，男性3.11岁）有所扩大。

纵观平均寿命的分布情况，男女均是处于日本列岛中央附近地区的长寿（深色）倾向较强，北关东以北平均寿命相对偏短（浅色）的地区较多。

该调查每隔5年实施一次。本次调查结果根据2020年人口普查和2019至2021年的死亡人数等数据计算得出。

平均寿命最长的5个都道府县

女性 男性 冈山 88.29 滋贺 82.73 滋贺 88.26 长野 82.68 京都 88.25 奈良 82.40 长野 88.23 京都 82.24 熊本 88.22 神奈川 82.04

出处：厚生劳动省

平均寿命最短的5个都道府县

女性 男性 青森 86.33 青森 79.27 福岛 86.81 秋田 80.48 栃木 86.89 福岛 80.60 茨城 86.94 岩手 80.64 岩手 87.05 冲绳 80.73

出处：厚生労働省

标题图片：PIXTA

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