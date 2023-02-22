2022年新车销量创45年来新低

2022年新车销量创45年来新低财经
2022年日本新车销量仅为420万辆出头，创下自1977年后45年来的最低水平。这主要是受到了全球芯片持续短缺的影响。
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日本汽车销售协会联合会与全国轻型汽车协会联合会公布的2022年国内新车销量总计4201321辆，同比减少5.6%，已连续4年负增长。注册登记车（排量高于660cc）为2563184辆，同比减少8.3%；轻型车（排量低于660cc）为1638137辆，同比减少0.9%。导致销量低迷的原因主要是全球芯片长期短缺，各家车企被迫关停工厂或减产。2022年的销量数据甚至低于东日本大地震后销量大跌的2011年（4210219辆），创1977年以来，即45年来的历史新低。
2022年各主要品牌新车销量
|年销售量
|去年同比
|丰田
|1247585
|-12.4
|铃木
|602721
|-0.9
|大发
|575559
|0.6
|本田
|568003
|-2.0
|日产
|449458
|-0.5
|马自达
|161308
|2.5
|斯巴鲁
|100858
|-0.5
|三菱汽车
|90555
|16.6
|所有品牌
|4201321
|-5.6
根据日本汽车销售协会联合会、全国轻型汽车协会联合会的数据制作
标题图片：时事社
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