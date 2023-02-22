2022年新车销量创45年来新低

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2022年日本新车销量仅为420万辆出头，创下自1977年后45年来的最低水平。这主要是受到了全球芯片持续短缺的影响。

日本汽车销售协会联合会与全国轻型汽车协会联合会公布的2022年国内新车销量总计4201321辆，同比减少5.6%，已连续4年负增长。注册登记车（排量高于660cc）为2563184辆，同比减少8.3%；轻型车（排量低于660cc）为1638137辆，同比减少0.9%。导致销量低迷的原因主要是全球芯片长期短缺，各家车企被迫关停工厂或减产。2022年的销量数据甚至低于东日本大地震后销量大跌的2011年（4210219辆），创1977年以来，即45年来的历史新低。

2022年各主要品牌新车销量

年销售量 去年同比 丰田 1247585 -12.4 铃木 602721 -0.9 大发 575559 0.6 本田 568003 -2.0 日产 449458 -0.5 马自达 161308 2.5 斯巴鲁 100858 -0.5 三菱汽车 90555 16.6 所有品牌 4201321 -5.6

根据日本汽车销售协会联合会、全国轻型汽车协会联合会的数据制作

标题图片：时事社

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