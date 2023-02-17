日本实际工资，创8年半以来最大降幅

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新年伊始，“食品涨价”“衣服涨价”等让人苦恼的消息就一直持续不断。而薪水的涨幅根本追不上物价的涨幅。工薪族是否能期待“春斗（春季劳资谈判——译注）”来争取涨薪呢？

日本厚生劳动省实施的每月劳动统计调查（员工5人以上企业）显示，2022年11月实际工资同比减少了3.8%。此次受到食品和水电气费等物价上涨因素影响，时隔8年半，创下消费税率上涨导致实际工资同比减少4.1%的2014年5月以来的最大降幅。实际工资已连续8个月同比减少。

基本工资和加班费等合计现金工资总额自进入2022年后连续11个月增加。不过，截至10月的同比涨幅一直维持在1%到2%多一点的水平，而11月（283895日元）仅增长了0.5%。另一方面，2022年11月的消费者物价指数（除自住房等价租金外的综合指数）上升了4.5%，工资涨幅追不上物价飙升幅度的现状十分突出。

从不同就业形态的现金工资总额来看，正式员工等普通劳动者为368358日元（人民币约19110元——译注），增加0.2%，兼职劳动者为101888日元（人民币约5300元——译注），增加2.2%。人均实际劳动总时间为139.1小时，减少0.2%。

标题图片：PIXTA

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