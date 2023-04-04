5日元硬币的重量1匁，是个什么单位？

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江户时代的日本，使用的是以“尺”为长度基本单位、以“贯”为重量基本单位的“尺贯法”计量体系。虽然1951年制定的《计量法》已经禁止在交易买卖和各种证明中使用尺贯法，但时至今日，我们身边依然能够看到尺贯法的痕迹。

1875年（明治8年），多国在巴黎签署了规定国际单位的《公制公约》。日本于1885年加入该公约，并于次年宣布实施。虽然推进了符合世界标准的计量单位统一工作，但早已融入百姓生活的尺贯法并没有因此而轻易地消失，“匁”这个单位在现代社会依然顽强地存续下来。这是因为，尺、贯等日本尺寸单位，“都是针对不同目的的长度和重量，以便于使用为基准而确定的，因而人们用起来容易找到感觉”（《日本的尺寸》石川英辅/淡交社）。

【长度】

1寸约合3厘米，1尺约合30厘米。虽然在平时生活中不太常用，但日本人早已习惯把尺寸（size）叫做“寸法”，还有“危机应对能力是衡量实力的重要尺度”等说法，都是尺、寸在历史上曾被用作长度单位的痕迹。

夏季焰火大会的一大看点，是燃放焰火弹直径在1尺以上的所谓“尺玉”。民谣中不可欠缺的竖笛“尺八”之名，传说是源于1尺8寸的笛管长度。

“间”曾是建造房屋时的基本单位，但其长度，在东日本和西日本有所不同。京都以西地区的1间为1.9米，叫做“京间”；而关东等地区的1间是1.81米，称作“田舍间”。至今一些地区仍存在这种差异，因此西部地区的榻榻米也可能会稍微大一些。

1/10寸 1分 3.03毫米 1/10尺 1寸 3.03厘米 1尺 30.3厘米 6尺 1间 1.818米 60间 1町 109.9米 36町 1里 3.927千米

【重量】

5日元硬币重量为3.75克，相当于尺贯法中的“1匁（日语发音为monme）”。这个词原本表示的是“1文钱的重量”。虽然在日常生活中基本不用，但珍珠交易中使用的国际标准单位就是“monme”（拼写略有不同）。

在现代社会，精神骚扰（harcèlement moral）是不被允许的行为，但昭和时代的一辈人可能都有过嘲笑体态肥胖的人为“百贯胖子”的经历。百贯是375公斤，显然，这实际上是一种夸张的表现。

1/1000贯 1匁 3.75克 1贯 3.75千克 160匁 1斤 600克 1俵 60千克

〔参考文献〕

《日本的尺寸》石川英辅，淡交社

别册《历史道 原来如此！江户的生活与工作》，朝日新闻出版

标题图片：使用天平和砝码称量糕点糖果。江户时代，白砂糖是高级商品，所以糕点糖果都要精准称重后确定价格。砝码有“匁”等多种。《职人尽歌合》国立国会图书馆收藏

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