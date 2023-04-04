5日元硬币的重量1匁，是个什么单位？生活 历史
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1875年（明治8年），多国在巴黎签署了规定国际单位的《公制公约》。日本于1885年加入该公约，并于次年宣布实施。虽然推进了符合世界标准的计量单位统一工作，但早已融入百姓生活的尺贯法并没有因此而轻易地消失，“匁”这个单位在现代社会依然顽强地存续下来。这是因为，尺、贯等日本尺寸单位，“都是针对不同目的的长度和重量，以便于使用为基准而确定的，因而人们用起来容易找到感觉”（《日本的尺寸》石川英辅/淡交社）。
【长度】
1寸约合3厘米，1尺约合30厘米。虽然在平时生活中不太常用，但日本人早已习惯把尺寸（size）叫做“寸法”，还有“危机应对能力是衡量实力的重要尺度”等说法，都是尺、寸在历史上曾被用作长度单位的痕迹。
夏季焰火大会的一大看点，是燃放焰火弹直径在1尺以上的所谓“尺玉”。民谣中不可欠缺的竖笛“尺八”之名，传说是源于1尺8寸的笛管长度。
“间”曾是建造房屋时的基本单位，但其长度，在东日本和西日本有所不同。京都以西地区的1间为1.9米，叫做“京间”；而关东等地区的1间是1.81米，称作“田舍间”。至今一些地区仍存在这种差异，因此西部地区的榻榻米也可能会稍微大一些。
|1/10寸
|1分
|3.03毫米
|1/10尺
|1寸
|3.03厘米
|1尺
|30.3厘米
|6尺
|1间
|1.818米
|60间
|1町
|109.9米
|36町
|1里
|3.927千米
【重量】
5日元硬币重量为3.75克，相当于尺贯法中的“1匁（日语发音为monme）”。这个词原本表示的是“1文钱的重量”。虽然在日常生活中基本不用，但珍珠交易中使用的国际标准单位就是“monme”（拼写略有不同）。
在现代社会，精神骚扰（harcèlement moral）是不被允许的行为，但昭和时代的一辈人可能都有过嘲笑体态肥胖的人为“百贯胖子”的经历。百贯是375公斤，显然，这实际上是一种夸张的表现。
|1/1000贯
|1匁
|3.75克
|1贯
|3.75千克
|160匁
|1斤
|600克
|1俵
|60千克
〔参考文献〕
- 《日本的尺寸》石川英辅，淡交社
- 别册《历史道 原来如此！江户的生活与工作》，朝日新闻出版
标题图片：使用天平和砝码称量糕点糖果。江户时代，白砂糖是高级商品，所以糕点糖果都要精准称重后确定价格。砝码有“匁”等多种。《职人尽歌合》国立国会图书馆收藏
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