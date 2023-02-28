“大判烧”“今川烧”，叫法多种多样的一种日本豆馅甜点

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“我买了现烤的‘御座候’回来哦！”这个听着耳生的点心名字，到底是什么东西呢？打开朋友送上的礼包一看，里面装的是“今川烧”。在以前的晨间剧中它被叫做“回转烧”。冬天常吃的那个美味食物，你是怎么称呼的呢？

用铁板现烤出锅，豆馅儿热乎又好吃的那个东西，你管它叫什么？

开发智能手机应用软件的SELF公司（总部位于新宿区）通过APP实施了一次关于“点心叫法”的问卷调查。4152名回答者中，1360人称之为“大判烧”，1296人称之为“今川烧”，两者不相上下。

2021年播出的NHK晨间剧《Come Come Everybody》中，主人公把烤制的那个点心叫做“回转烧”。此次调查中有428人也用这个叫法，排在第三位。

从回答者的籍贯来看，北海道地区称之为“oyaki”的受访者最多，占比超过了70%。“今川烧”的叫法在全国各地都比较普遍，关东地区尤为突出。据说，其实在江户时代，如今JR线神田站（东京都千代田区）东侧的神田今川桥附近有一家售卖这种点心的店铺，当时人们就借用地名把它叫做“今川烧”。

近畿地区称之为“回转烧”的受访者最多，占比为27%，“大判烧”“御座候”“今川烧”的得票数也较多，呈现出“群雄割据”的状态。“御座候”是兵库县姬路市一家制造这种点心的公司名称。兵库县人的心中似乎已经根深蒂固地将公司名和点心名划上了等号。



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