认为自己“肯定会结婚”的女性，只有13.7%

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“走上社会，结婚生子，终有一天买下属于自己的房子”——这是过去许多人畅想的生活规划。在价值观趋于多样化，各种差距日益突出的现代，年轻人心中的未来生活也是千姿百态。日本财团实施的18岁意识调查显示，仅有13.7%的女性受访者认为自己“肯定会结婚”。

日本财团针对1000名17到19岁民众实施的《18岁意识调查》显示，关于“将来是否想结婚”这个问题，男女受访者中均有超过40%的人表示“想”结婚，加上“比较想”的人，合计共有超过60%的受访者表示希望结婚。

但针对“你认为自己实际会结婚吗”这个问题，表示“肯定会”的男女性受访者，分别只有19.2%和13.7%。

针对表示“肯定会”“大概会”结婚的人，进一步询问了他们理由后的结果显示，男女受访者中，表示“想和喜欢的人在一起”的比例均超过了60%，而表示“想养育孩子”的女性受访者比例为44.2%，男性受访者为36.3%。这反映出现在人们并不一定会把结婚和养育孩子捆绑在一起。

针对认为“大概不会”“绝对不会”结婚的人，进一步询问了他们理由后的结果显示，表示“没有伴侣、找不到伴侣”的男性受访者最多，占比为47.3%。而女性受访者中，表示“一个人在精神上更轻松”的占比为52.3%，大幅超过“没有伴侣、找不到伴侣”的比例（44.1%）。此外，女性受访者中，36.9%“不想养育孩子”，35.1%“不想失去自由”，22.5%“有比家庭更看重的东西”，似乎对“不结婚”给予积极评价的比例更高。

标题图片：PIXTA

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