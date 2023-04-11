校园午餐，咖喱饭始终都是人气美食

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上学的时候，每到午餐有自己喜欢吃的食物那一天，总会一早就开始翘首以盼。家里的咖喱饭里虽然肉很多，但在教室里和同学一起吃的咖喱饭，却会觉得更加可口。

发行中小学教科书的光村图书出版社（东京品川区）针对全国多所小学和初中学生及其家长实施了一次关于学校午餐的问卷调查。小学和初中生针对“是否喜欢学校午餐时间”这个提问，回答“喜欢”和“比较喜欢”的小学生合计比例达91.0%，初中生合计比例达80.0%，再次反映出午餐时间在孩子们的校园生活中的意义重大。

关于喜欢的学校午餐食物，学生和家长均首推“咖喱饭”，其次是“油炸面包”；但家长选出的第三名“意式煮面”，在学生心中的地位仅排第八，可见受欢迎程度存在差距。排名靠前的食物多有重叠，但也有一些存在代际差异，比如学生选出的第九名是“手卷寿司”，家长选出的第九名则是“炸鲸鱼肉块”。

为了帮助孩子们掌握正确的食物知识和理想的饮食习惯，日本将每年1月24日至30日定为学校午餐周。本调查于2022年11月通过互联网方式实施，对象为500组家长和学生。

注：调味奶精指的是粉末状的咖啡、草莓、可可等各种风味的奶精。开发目的是为了让那些讨厌牛奶的孩子也能喜欢喝。

标题图片：PIXTA

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