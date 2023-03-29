2022年日本384家企业因无力偿还新冠贷款倒闭

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在新冠疫情导致经济活动严重受限的时期，实际零利息零担保的所谓“零零融资”为中小企业的资金周转提供了兜底。现在，虽然政府取消了绝大部分防控疫情的行动限制，但许多中小企业的业绩依然没有起色，日常周转已经耗尽了新冠贷款。在2023年3月进入正式还本付息阶段，在此背景下，资金周转困难，放弃继续开展业务的倒闭企业正在不断增多。

新冠疫情期间，日本出现了一种旨在帮助中小企业、实际零利息零担保的所谓“零零融资”，接受这种贷款后发生倒闭的企业数量正在急剧增加。

帝国数据库公司的调查显示，接受所谓“新冠融资”后发生倒闭的企业数量在2021年以每月十几家的速度扩大，全年达到了167家。2022年3月以后每月超过30家，全年达到384家，增至上一年的2.3倍。

在已知实际融资金额的大约180家企业中，每家企业的新冠融资贷款平均额为5900万日元左右。起初主要是从政府背景的金融机构贷款，但有些企业在2022年以后通过银行和信用社等民间金融机构办理了贷款，这类企业发生倒闭的情况非常突出。由此造成的新冠融资累计损失总额推算约为334.9588亿日元，相当于全体国民人均负担约280日元。

从行业分类来看，2022年新冠融资后倒闭的建筑业企业最多，共85家，大约是上一年的3倍。其次是批发业企业（76家）和制造业企业（65家）。另外，58家倒闭的零售业企业中，27家为餐饮企业。

2022年8月的调查显示，接受新冠融资的企业中，多达30%左右的企业从2023年开始偿还贷款。帝国数据库公司相关人士指出，对于业绩恢复迟缓的中小和小微企业来说，还款负担会成为巨大包袱，“绝望”导致的倒闭案例可能会增多。

标题图片：PIXTA

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