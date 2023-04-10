日本打工族，单月加班平均22.2小时

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随着经济活动逐渐恢复正常，2022年日本打工族的单月平均加班时间较2021年增加了1.4小时。但仍比新冠疫情前的2019年（24.9小时）少2小时以上。这是因为经济并未真正复苏？亦或是劳动方式改革的成果？

综合人才服务企业Persol Career针对15000名20到59岁的商务人士实施的调查显示，2022年每月平均加班时间为22.2小时，较2021年调查（20.8小时）增加1.4小时。新冠疫情期间受到限制的工作条件在2022年出现放松动向，比如远程办公适用范围缩小等，导致了加班时间的增加。

从各种职业来看，平均加班时间最少的是“秘书和接待员”（10小时），其次是“美容相关职业”（10.4小时）、“销售业务助理”（11小时）。整体上看，排名靠前的多为助理类职位。

加班时间最多的是“出版和网页类制作人或主管”“商务咨询师”，均达到了37.1小时。

“商务咨询师”的加班时间较2021年调查增加10.1小时。据说这是由于越来越多的企业因新冠疫情推进了数字化转型，对商务咨询师的需求出现增长。同时，“商品策划和服务策划”的加班时间也比上一年增加了12小时，从10名开外跃升到了第4位。新的生活方式需要附加值高、能在竞争中实现差异化的策划方案，似乎这种需求造成了加班时间的增加。

从不同职业和年龄段来看，加班时间超过30小时的是“30到39岁创意人员”（32.5小时）、“30到39岁建筑及土木类工程师”（31.1小时）、“20到29岁创意人员”（30.9小时）。社会的网页化在疫情下得到发展，导致了创意人员（包括网页和出版类策划人、游戏开发员等）的整体加班时间出现增加。

本调查依据网络调查公司的数据库资料，于2022年8月通过线上方式实施。

标题图片：PIXTA

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