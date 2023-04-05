刑事案件时隔20年再次增多

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警察厅公布的2022年犯罪形势报告（暂定数据）显示，刑事案件举报数总计601389件，同比增加5.9%，时隔20年再次出现同比增长。

日本的刑事案件举报数量自2002年创下285万件的峰值后，多年来一直呈现出减少趋势。2022年的街头犯罪（道路抢劫、抢夺、盗窃自行车、街头施暴/伤害/恐吓等）案件数同比增幅高达14.4%。而入室犯罪（入室抢劫、入室盗窃、私闯民宅）案件数则减少了1.9%。据推测，这些现象是放宽新冠疫情防控行动限制的影响所致。

杀人、抢劫、纵火、强奸、强制猥亵、诱骗拐卖等“重大犯罪”案件为9536件，同比增加715件（8.1%）。其中杀人853件，抢劫1148件，与上一年基本持平。而强奸（1656件）、强制猥亵（4708件）案件数量已连续两年增加。

特殊诈骗案件数为17520件，同比增加20.8%，已连续两年增加；损失金额同比增加28.2%，达到361.4亿日元，8年来首次转为增加。从手段类型来看，“退税退费诈骗”最多，“冒充熟人电话诈骗”“虚构催缴费用诈骗”的占比也有所增加。

网络攻击相关犯罪方面，由“勒索软件（对企业等主体的电脑数据进行加密锁定，索取钱财作为解锁代价的非法程序）”造成的损失报案数量增加57.5%，达到创新高的230件。网上银行相关非法汇款案件数为1131件，损失金额为15.25亿日元，均为3年来首次转为增加。

疑似遭受虐待，由警方通知儿童咨询所的儿童（18岁以下）人数同比增加7.1%至115730人，遭到配偶家暴的咨询件数同比增加1.7%至84493件，均创历史新高。

2022年7月发生了一起重大案件，前首相安倍晋三在街头发表演说时遭枪击身亡。警察厅10月实施的问卷调查显示，认为日本治安“好”的受访者比例为68.6%，较上一年减少了7.3个百分点。

标题图片：前首相安倍晋三遭枪击事件后，现场附近某立体停车场外墙上发现了疑似弹痕的小孔，警察（右）在进行调查（2022年7月13日，奈良市，时事社）

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