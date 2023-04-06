2022年食品出口额，连续10年创新高

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日本扇贝瑶柱硕大，肥美且带有淡淡的甘甜，据说在全球越来越受到喜爱。随着世界逐渐走出疫情阴影，在外就餐需求复苏，日本的食品出口额已连续10年创出历史新高。

日本农林水产省的报告显示，2022年农林水产品和食品出口额同比增长14.3%，达到14148亿日元。由于疫情平稳后经济社会活动重启，在外就餐需求复苏，加上日元维持贬值状态，促使食品出口额连续10年创出历史新高。

从品类来看，扇贝（生鲜、冷藏、冷冻）出口额同比增长42.4%，达到910亿日元。瑶柱硕大的日本扇贝在全球的口碑越来越高，尤其是面向美国和中国的出口形势良好。威士忌的知名度也在日益提升，除了中美外，在新加坡和英国的市场份额也有所扩大，出口额同比增长21.5%，达到560亿日元。日本酒的人气也在上升，出口额同比增长了18.2%。由于在外就餐需求复苏，面向美国的鰤鱼肉块出口额实现了增长。

从各国各地区的情况看，对中国大陆出口额同比增长25.2%，达到2783亿日元，增长主力是扇贝和日本酒。对中国香港的出口额同比减少4.8%，为2086亿日元。面向美国的扇贝和鰤鱼出口都实现了增长，出口额同比增长15.2%，达到1939亿日元。

日本政府提出的目标是2030年出口额达到5万亿日元。关于这一点，欧美物价飙升导致的消费低迷，以及东京电力福岛第一核电站核污水排放入海的影响令人担忧。

标题图片：PIXTA

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