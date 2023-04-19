日本啤酒消费量位列全球第八，人均不到捷克的五分之一

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无论去哪里吃饭，“先来杯啤酒”已经成为喜爱啤酒的日本人的一种习惯。但从世界范围来看，似乎日本的人均啤酒消费量还很少，远远不及排在首位的捷克。

麒麟控股公司的独立统计数据显示，2021年全球170个主要国家和地区的啤酒消费量同比增加4.0%，达1.856亿千升左右。换算为633毫升大瓶装啤酒，则为2932亿瓶，如果把东京巨蛋体育馆看作大号啤酒杯，大约相当于150杯。

从各国的情况来看，中国同比增加5.6%，已连续19年位列第一。日本同比减少5.2%，15年来首次排名下降1位，名列第八。

各国的人均啤酒消费量方面，捷克共和国以184.1升（换算大瓶装，为290.8瓶）名列榜首，自1993年以来已连续29年位列第一。日本为33.2升，以大瓶装计算，大约为52.5瓶，同比减少2.7瓶，尚不足捷克的五分之一。

标题图片：PIXTA

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