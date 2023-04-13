66.8%的受访者认为“朝鲜”构成军事威胁

日本信息库

肩负未来使命的年轻人在思考什么，在想些什么？日本财团长期针对1000名17到19岁民众实施涉及政治、社会、工作、家庭、朋友、恋爱等广泛主题的意识调查。1月中旬以“国家安全保障”为主题的调查结果，我们将以上下篇的形式呈现给大家。

朝鲜接连发射导弹，“台湾有事”的论调甚嚣尘上……在日本周边安全保障形势日趋严峻的背景下，日本政府于2022年12月修订了国家安全保障战略等“安保三文件”，坚决转变政策，寻求让自卫队拥有反击能力。

在日本财团针对1000名17到19岁民众实施的《18岁意识调查》中，年轻人如何看待日本可能面对的安保危机，又认为应该如何解决呢？我们就此进行了采访。

关于“今后5年内会对日本形成威胁的因素”，超过半数受访者选择了“周边地区的战争或冲突”，占比为51.7%，其次是“针对日本的武力攻击”（47.2%）和“针对日本国内美军基地的攻击”（31.6%）。

关于对日本构成军事威胁的国家，受访者中选择“朝鲜”的人最多，占比为66.8%，其次是“俄罗斯”（54.6%）和“中国”（48.8%）。

当被问及日本今后为维护自身和平应该着力实施哪些安保政策时，选择“经济稳定”的受访者最多，占比为26.2%，其次是“无核三原则”（20.4%）、“日本社会稳定”（18.3%）。男性和女性受访者都最看重“经济稳定”，男性受访者心中第二和第三重要的是“加强日美同盟关系”和“增强自卫队实力”，女性受访者则更多地支持“无核三原则”和“日本社会稳定”。

有关对核武器的看法，女性受访者中的反对派多于男性，包括“相对而言持反对态度”在内，针对“在国内制造核武器”和“保有进口核武器”两项，女性受访者中的反对派都超过了80%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。