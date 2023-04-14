日本人的“梦中情车”竟是……

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在泡沫经济时代，开“外国车”曾是许多日本人的梦想。但如今，有调查显示，所有年龄段的受访者均把雷克萨斯作为最向往的品牌。29岁以下受访者给出的选项中，雷克萨斯和丰田占据了前两位。难道现在的年轻人也变得踏实稳重了？

“这辈子至少能开一次”的梦中情车，既不是保时捷，也不是法拉利，而是雷克萨斯！停车场经营管理企业Park24（总部位于品川区）针对使用该公司服务的5225名会员实施的问卷调查显示，16%的受访者最青睐“雷克萨斯”品牌，这是该品牌首次单独位列第一，其次是“保时捷”（10%），“法拉利”“BMW”“奔驰”并列第三（9%）。此次是该公司2015年开始实施调查以来，国产品牌首次力压众多国际超级大牌名列榜首。从各个年龄段来看，从20到69岁以上，所有年龄段的受访者均把“雷克萨斯”作为了首选。

选择各个品牌的理由方面，表示“喜欢造型设计”的占比最高（51%），其次是“能感觉到身份地位”（28%）、“看上去性能优良”（25%）。不过，选择“雷克萨斯”的受访者中，偏重于“身份地位”（46%）的比例高于“造型设计”（37%）。

关于喜欢的车型，受访者中选择运动型多用途汽车“SUV”的人最多，占比为28%，其次是紧凑型“小型家用车”（22%），“小型货车”和“轻型车”各占13%。

标题图片：PIXTA

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