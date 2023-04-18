日本60%的年轻人认为美军基地“重要”

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肩负未来使命的年轻人在思考什么，在想些什么？日本财团长期针对1000名17到19岁民众实施涉及政治、社会、工作、家庭、朋友、恋爱等广泛主题的意识调查。关于1月中旬实施的以“国家安全保障”为主题的调查结果，继上篇之后，此次为大家带来下篇。

朝鲜接连发射导弹，“台湾有事”的论调甚嚣尘上……在日本周边安全保障形势日趋严峻的背景下，日本政府于2022年12月修订了国家安全保障战略等“安保三文件”，坚决转变政策，寻求让自卫队拥有反击能力。

在日本财团针对1000名17到19岁民众实施的《18岁意识调查》中，年轻人如何看待日本可能面对的安保危机，又认为应该如何解决？我们就此进行了采访。

关于政府初步决定进一步增加防卫相关经费一事，女性受访者中，32.9%表示“赞成”，与表示反对的比例（33.8%）几乎持平。而男性受访者中，44.5%表示“赞成”，大幅高于表示“反对”的比例（30.7%）。

关于自卫队的活动，对国内救灾这一项表示“值得肯定”的受访者最多，其次是海外救灾等。相较于国内活动，针对其他海外活动表示“不知道”的受访者较多。

关于驻日美军基地，53.3%的女性受访者和大约65.8%的男性受访者认为“重要”。

针对“假如日本商讨推出征兵制度，你如何考虑”这个问题，85.0%的女性受访者和大约76.2%的男性受访者表示反对。

关于“如果日本与其他国家发生战争或武力冲突，可能对自己的亲朋好友造成危害时，你会如何行动”这个问题，受访者中选择“通过捐款、志愿服务等方式提供支持”的女性和男性的比例都占到了三分之一。男性受访者中，18.9%表示“将志愿成为战斗人员”，和选择“什么都不做”的比例（20.0%）几乎相当。

标题图片：PIXTA

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