追求出人头地的时代已结束，超过70%受访者“不想成为管理人员！”

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泡沫经济的时代，曾经流行过“你能连续战斗24小时吗？”的口号，但如今这个时代，除了工作之外，私生活也很重要，大家都看重工作和生活的平衡。甚至有人说出了心中的大实话——“如果走上没有加班费的管理岗位，日子可就没法过了”。

“如果有机会晋升课长、部长、本部长的话，最后就有希望当上董事！”——这种梦想出人头地的时代或许已经终结。如今，工作方式不断趋于多样化，“工作适可而止，也要重视充实的私生活”——抱有这种态度的“工作生活平衡”派似乎越来越多。

提供经营和组织咨询顾问服务的识学公司（总部位于东京）针对全国300名20到59岁的公司员工实施的调查显示，当被问及“是否想成为管理人员”时，多达72.0%的受访者表示“不想”，仅有8.0%表示“想”，尤其是女性受访者，仅有4.0%“想”成为管理人员。

关于不想成为管理人员的理由，选择“没有晋升欲望”的受访者最多，占比达50.9%；其次是“需要承担相应责任”（50.0%）、“工作量会增加”（42.6%）。一些受访者列举了“待遇没多大变化，光是责任加重了”“每个月加班超过80小时，不光是生活，身体也会垮掉。许多上司身体都不太好”等具体的理由。

关于管理人员的辛苦之处，选择“指导和培养部下”的受访者最多，占比为49.3%，其次是“责任重”（39.3%）、“和部下的沟通”（36.7%）、“夹在上司和部下中间”（34.0%）。

从世界范围来看，日本女性管理人员占比较低，政府提出了“让女性施展才华”的政策目标。关于促使女性管理人员增加的必要条件，选择“支持女性兼顾育儿和护理家人”（54.7%）、“避免对女性不利的人事评估”（50.0%）、“育儿假和居家办公等制度”（43.3%）的受访者较多。

标题图片：PIXTA

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