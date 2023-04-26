12.3%的受访者“几乎每天”吃腌菜

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咸菜是日本人饭桌上不可或缺的“配角”。爽脆的口感和恰到好处的酸味，正适合于清口，让下一道“大菜”更加美味。虽然它还作为有益健康的发酵食品而受到关注，但据说近年来食用腌菜的人一直在减少。

MyVoice公司（总部位于东京）不定期实施的《腌菜相关调查》显示，作为饮食习惯食用腌菜的人呈现出减少倾向。2005年的调查中，超过80%的受访者每周食用1次以上，而2023年的调查（1月上旬实施，10089人回答）中，这一比例已经降至60%。“几乎每天食用”的受访者比例仅为12.3%。尤其是10到39岁的年轻群体远离腌菜的现象更加明显。

关于喜欢的腌菜（多选），选择“轻度腌制”的受访者最多，占比为55.0%，“咸萝卜”和“韩式泡菜”也获得了超过50%的支持率。“米糠腌制”“腌白菜”“盐腌”“梅干”也分别获得了超过40%的支持率。

关于平时如何准备腌菜，绝大多数受访者选择“购买市销产品”，占比达85.3%，24.2%的受访者“在家自己调制调味料和腌床腌制”，21.2%“在家里用市销的腌菜酱料腌制”。“几乎每天”和“每周4到5天”食用腌菜的受访者在家中自行腌制的比例较高。

标题图片：PIXTA

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