“临终日记”，分享生前信息和身后打算

日本信息库

“临终日记”可以用于记录临终时期自己的一些信息和感想，以及对身后事的打算，作为一种有助于减轻家属负担的“临终准备”用品而越来越受到人们关注。但付诸于行动的人仍是少数。

日本Trend Research与斋奉阁 家庭葬会馆和心针对全国1000名民众实施的调查显示，50岁以上的受访者中，超过半数知道临终日记。75岁以上受访者的认知率更是达到了66.5%。

不过，实际准备了临终日记的人较少，50到59岁的受访者中有8.0%，60到69岁的受访者中有10.7%，70到74岁的受访者中有22.5%，75岁以上的受访者中有23.3%。关于准备临终日记的理由，一些受访者表示“母亲离世的时候，已经充分做好了准备，日记帮了大忙”“为了自己死后给家人处理后事减少麻烦”等等。

就临终日记中实际记录的内容，最多的是“财产、资产”，占比为83.7%，其次是“葬礼、墓地”（68.2%）、“财产继承、遗书”（51.9%）。

调查的详细内容已在日本Trend research网站上公开。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。