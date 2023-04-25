日本人中最常见的姓氏（上篇）：邻居佐藤多，上司铃木多，“妈妈友”高桥多

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你的日本朋友熟人当中，是不是少不了会有几个姓“佐藤”“铃木”“高桥”的？你有没有想过为什么这些姓氏会如此常见呢？这里我们将列举日本人中最为常见的10个姓氏，了解一下它们背后的一些不为人知的故事。上篇先介绍排在前三位的常见姓氏。

追溯日本人中常见的姓氏的来源，往往会发现其起始于一个祖先、氏族或地名。

第1位 : 佐藤

据说，这个姓氏的一个源头是继承了贵族藤原北家（历史上最显赫的藤原氏）血脉的武将藤原秀乡。这个家族中诞生过平安时代中期的实权人物藤原道长。

传说当年有一巨型蜈蚣盘踞在被称为近江富士的滋贺县三上山，他打死了蜈蚣，成为拯救了当地老百姓的英雄。



《濑田桥上秀乡救龙女》（安达吟光画）。秀乡在琵琶湖过桥时，路遇一条大蛇横在桥上。就在他坦然踩着蛇背走过大桥的当天晚上，一位美女（神龙的化身）来访，恳请他出手消灭蜈蚣（东京都立中央图书馆特别文库室收藏）

后来秀乡的子孙中出现一个叫做藤原公清的人。他生于1166年，1180年被任命为左卫门尉（守卫宫廷的官署门左卫门府的一种官职）。由此被称为“左卫门的藤原”，后来简化为“左藤”，再后来又加上人字旁变成了“佐藤”。

继承了公清血脉的人好像在东北地区大量开枝散叶。因此，现在秋田和山形县姓佐藤的人尤其多。其他藤原氏后裔效仿公清做法，将佐藤作为姓氏的例子也不在少数。比如，定居在下野国佐野（栃木县佐野市）的藤原氏按照“佐野的藤原”这个逻辑取佐藤为姓，佐渡（新潟县佐渡市）的统治者按照“佐渡的藤原”这个逻辑而姓佐藤。

如此一来，如今散居在全国各地佐藤姓氏者，大约达到200万人。

第2位 : 铃木

排在第2位的铃木，大约有175万人。他们的始祖在古代纪伊国，也就是现在的和歌山县。

从宽政时期（1789-1801年）江户幕府编纂的大名（诸侯）与旗本（武士的一种身份——译注）的家谱《宽政重修诸家谱》可以得知，铃木最早的本姓是“穗积”。



《宽政重修诸家谱》中记载铃木最早的本姓是“穗积”（国立国会图书馆收藏）；右：和歌山县海南市藤白神社是“铃木姓之故里”（PIXTA）

穗积是曾经统治过大和国穗积郡（奈良县天理市）的豪门望族，后来其宗家迁居至纪伊国熊野，自称藤白铃木。在熊野，过去人们把稻穗念作“susuki”，认为神明会依附在稻穗上，将其视为神圣之物，于是把“susuki”转用作姓氏铃木（suzuki）。这种说法比较有说服力。这一族就是铃木的祖先之一。

铃木们为了传播熊野信仰，逐渐分散到了全国各地。其中，定居三河国（爱知县东部）的人变成了三河铃木氏，成为德川家康的家臣。后来随着家康的飞黄腾达和统一天下，族人更是遍及全国。其中的代表人物包括1618年成为水户藩“家老”(*1)的铃木重好。

如今在爱知、静冈，以及茨城、栃木、埼玉、神奈川等县，铃木都是第一大姓。可以说，他们主要是在东海和关东等德川家影响较强的地区发展起来的。

第3位 : 高桥

排在第3位的高桥，最古老的记录可追溯到《日本书纪》。

第8代孝元天皇的子孙中，有一人叫做磐鹿六雁命，专司天皇饮食。他被尊为“日本料理之神”，至今仍被供奉于各地的神社中。由于曾负责烹饪御膳，所以获赐膳氏。据说其后裔在7世纪末改姓高桥。



磐鹿六雁命。最早在文献中出现的高桥是此人的子孙。《磐鹿六雁命御事绩 料理界之祖神高家神社奉祀》（国立国会图书馆收藏）

实际上，奈良市有一座祭祀磐鹿六雁命的高桥神社，据说膳氏改高桥为姓，是因为神社所在之地过去被称作高桥邑。

另有一说认为，此姓源于地名，原本只是单纯地表示“在高处架起的桥”。由山岳列岛组成的日本遍地都是溪谷，只要在这些地方修桥，地名就是高桥，转而又成为了姓氏。

高桥这个姓氏的起源说很多，至今尚无定论。而之所以全国有多达约145万的高桥姓者，就是因为“高桥”随处可见，住在附近的人便将之作为了姓氏，这样想或许比较自然合理吧。

在下篇中，我们将为大家介绍排在第4到第10位的姓氏。

排名 姓氏 总数（万人） 4 田中 135 5 渡边（包括渡邊等书写形式在内） 115 6 伊藤 110 7 山本 109 8 中村 107 9 小林 104 10 加藤 87

〔参考文献〕

前10名排行榜和正文内容参考了《确定版 越有趣越好懂！家纹与姓氏》（家纹主编 高泽等，姓氏主编 森冈浩，西东社）。另外，各个姓氏的总人数摘自《日本人的姓氏》。

标题图片：PIXTA

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