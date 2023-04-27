涨薪幅度超过通胀率的中型企业，仅有11%

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均富国际会计师事务所针对全球28个国家的中型企业管理层实施的意识调查显示，日本经营者们对经济的信心指数排在倒数第3位。这是由于日本人谨慎而悲观的民族性，即使面对积极的迹象，也无法立刻做出反应呢？还是因为经济前景黯淡确实在世界上尤为突出？

总部设在伦敦的均富国际会计师事务所于2022年10月至12月期间，针对全球28个国家的4776家中型企业管理层实施了一次意识调查，结果显示，日本的经营者们对未来一年经济形势的信心指数为17%，较上一次调查（2022年5月至6月）减少了6个百分点。

28个调查对象国的平均信心指数为59%，较上一次调查减少5个百分点。其中23国的信心指数低于上一次调查，持悲观态度者占了多数，日本信心指数低迷的现象十分突出，仅高于瑞典（13%）和韩国（8%）。

美国的信心指数为72%，较上一次调查减少9个百分点，中国和上次调查一样继续位居前列。英国大幅减少13个百分点至46%。

关于未来一年支付给公司员工的薪水计划，所有调查对象国表示“会涨薪（涨幅从低于通胀率到超过通胀率的合计）”的平均占比为82%，日本为76%，并没有太大差距。但所有对象国表示计划“涨薪幅度会超过通胀率”的比例平均为24%，日本仅为11%，不及前者的一半。

标题图片：PIXTA

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