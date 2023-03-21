横滨：连续六年成为日本人最想居住地

横滨：连续六年成为日本人最想居住地财经 生活 社会
Recruit公司每年实施的心仪居住街区（车站）排名调查显示，横滨、吉祥寺和大宫名列前三，均位于连接市中心主要地区的铁路环线“山手线”的外围。这是否意味着从居住环境考虑，相较于大都市的超级中心地区，人们倾向于选择一个更易于放松心情的环境？从租金考虑，山手线内侧的门槛较高？
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Recruit公司旗下住宅信息杂志《SUUMO》2022年11月中下旬实施的“心仪居住街区（车站）”问卷调查（有效回答1万人）显示，“横滨”连续六年综合排名第一。分列前三的“横滨”“吉祥寺”“大宫”的得分均较上一年有所上升。
排名第四的“惠比寿”自新冠疫情发生以来已连续三年得分下降。第五位“新宿”在时隔三年后得分大幅上升。因古装历史剧而成为话题焦点的“镰仓”位居第八，这是2018年以来的最高排名。“渋谷”和“东京”自2018年以来首次掉出前十名。
前20名中，JR山手线车站或山手线内侧其他车站占据八席。算上前三名在内，共有11个东京23区以外的车站进入前20名。
针对排在榜首的“横滨”，许多人列举其吸引力在于“工作场所充满魅力”“文化娱乐设施完善”“街道热闹繁华”“拥有大型商业设施”。近年来，包括总部搬迁在内，横滨的港未来（Minato Mirai）地区的大企业写字楼大幅增加，并且2020年以后横滨站周围重建项目取得进展，购物便利度提升，诸多变化得到了受访者的认可。
“流山Otaka之森”首次位居千叶县内各车站之首。车站周边的城市再开发项目已经完工。家电、家居内饰量贩店、技艺学习设施、医疗设施、水疗设施等得到完善，已经在车站周围形成了一个实用紧凑型街区，可以满足人们的各种需求，许多受访者都将育儿和教育环境完善作为选择该站的理由。
首都圈心仪居住街区TOP20
|排名
|得分
|车站名
|主要交通路线
|1
|1560
|横滨
|JR京滨东北线 / 京急 / 东急 / 相铁
|2
|1108
|吉祥寺
|JR中央线
|3
|1059
|大宫
|JR京滨东北线
|4
|924
|惠比寿
|JR山手线
|5
|789
|新宿
|JR山手线
|6
|681
|目黑
|JR山手线
|7
|665
|池袋
|JR山手线
|8
|649
|镰仓
|江之岛电铁线
|9
|618
|渋谷
|JR山手线
|9
|618
|东京
|JR山手线
|11
|602
|品川
|JR山手线 / 京急
|12
|596
|浦和
|JR京滨东北线
|13
|528
|中目黑
|东急东横线
|14
|518
|武藏小杉
|東急東横線
|15
|491
|表参道
|东京Metro银座线
|16
|468
|流山Otaka之森
|筑波Express
|17
|455
|舞滨
|JR京叶线
|18
|438
|船桥
|JR总武线
|19
|431
|立川
|JR中央线
|20
|416
|樱木町
|JR京滨东北线
黄色色块为山手线或山手线内侧的车站，灰色色块为东京23区以外的车站。“京急”为京滨急行电铁、“东急”为东京急行电铁的简称
出处：Recruit
标题图片：横滨站东口的高层住宅建筑群（PIXTA）
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