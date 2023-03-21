横滨：连续六年成为日本人最想居住地

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Recruit公司每年实施的心仪居住街区（车站）排名调查显示，横滨、吉祥寺和大宫名列前三，均位于连接市中心主要地区的铁路环线“山手线”的外围。这是否意味着从居住环境考虑，相较于大都市的超级中心地区，人们倾向于选择一个更易于放松心情的环境？从租金考虑，山手线内侧的门槛较高？

Recruit公司旗下住宅信息杂志《SUUMO》2022年11月中下旬实施的“心仪居住街区（车站）”问卷调查（有效回答1万人）显示，“横滨”连续六年综合排名第一。分列前三的“横滨”“吉祥寺”“大宫”的得分均较上一年有所上升。

排名第四的“惠比寿”自新冠疫情发生以来已连续三年得分下降。第五位“新宿”在时隔三年后得分大幅上升。因古装历史剧而成为话题焦点的“镰仓”位居第八，这是2018年以来的最高排名。“渋谷”和“东京”自2018年以来首次掉出前十名。

前20名中，JR山手线车站或山手线内侧其他车站占据八席。算上前三名在内，共有11个东京23区以外的车站进入前20名。

针对排在榜首的“横滨”，许多人列举其吸引力在于“工作场所充满魅力”“文化娱乐设施完善”“街道热闹繁华”“拥有大型商业设施”。近年来，包括总部搬迁在内，横滨的港未来（Minato Mirai）地区的大企业写字楼大幅增加，并且2020年以后横滨站周围重建项目取得进展，购物便利度提升，诸多变化得到了受访者的认可。

“流山Otaka之森”首次位居千叶县内各车站之首。车站周边的城市再开发项目已经完工。家电、家居内饰量贩店、技艺学习设施、医疗设施、水疗设施等得到完善，已经在车站周围形成了一个实用紧凑型街区，可以满足人们的各种需求，许多受访者都将育儿和教育环境完善作为选择该站的理由。

首都圈心仪居住街区TOP20

排名 得分 车站名 主要交通路线 1 1560 横滨 JR京滨东北线 / 京急 / 东急 / 相铁 2 1108 吉祥寺 JR中央线 3 1059 大宫 JR京滨东北线 4 924 惠比寿 JR山手线 5 789 新宿 JR山手线 6 681 目黑 JR山手线 7 665 池袋 JR山手线 8 649 镰仓 江之岛电铁线 9 618 渋谷 JR山手线 9 618 东京 JR山手线 11 602 品川 JR山手线 / 京急 12 596 浦和 JR京滨东北线 13 528 中目黑 东急东横线 14 518 武藏小杉 東急東横線 15 491 表参道 东京Metro银座线 16 468 流山Otaka之森 筑波Express 17 455 舞滨 JR京叶线 18 438 船桥 JR总武线 19 431 立川 JR中央线 20 416 樱木町 JR京滨东北线

黄色色块为山手线或山手线内侧的车站，灰色色块为东京23区以外的车站。“京急”为京滨急行电铁、“东急”为东京急行电铁的简称

出处：Recruit

标题图片：横滨站东口的高层住宅建筑群（PIXTA）

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