2022年日本的外籍劳动者人数创新高，达到182万人

2022年日本的外籍劳动者人数创新高，达到182万人财经 社会
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厚生劳动省近日发布的《外国人就业状况》报告显示，截至2022年10月末，在日本工作的外国人为1822725人，同比增加5.5%。一年内增加了95000余人，创历史最高记录。从国籍来看，排在前三的越南、中国（含港澳地区）、菲律宾三国合计人数超过了100万，占到总人数的近六成。
越南462384人（占整体的25.4%），中国385848人（21.2%），菲律宾206050人（11.3%），日裔较多的巴西135167人（7.4%）。同比增速排在前三的是印度尼西亚（77889人，同比增长47.5%）、缅甸（47498人，同比增长37.7%）和尼泊尔（118196人，同比增长20.3%）。
10年前的2012年，外籍劳动者人数为68万余人，其中40%是中国人。这10年间，来自越南的劳动者人数猛增了16倍。
从居留资格的划分来看，包含永住者和日本人配偶在内的“基于身份的居留资格”人数最多，占比为32.7%。包含艺术、宗教、新闻、研究、高级专业技术职务在内的“专业和技术领域的居留资格”人数占比为26.3%，“技能实习”人数占比为18.8%，包含留学在内的“资格外活动”人数占比为18.2%，打工度假、基于经济合作协定引进的外国护士和护工储备人员等“特定活动”人数占比为4.0%。受新冠疫情影响，“技能实习”生的人数在2021和2022年连续两年出现减少。
从就业方向来看，“制造业”人数最多，为485128人，占到整体的26.6%。其次是“批发业、零售业”（13.1%）、“住宿业、餐饮服务业”（11.5%）占比较大。
各主要行业的外籍劳动者人数
|制造业
|485128人
|26.6%
|批发业、零售业
|237928人
|13.1%
|住宿业、餐饮服务业
|208981人
|11.5%
|建筑业
|116789人
|6.4%
|教育、学习辅导业
|76854人
|4.2%
|信息通信业
|75954人
|4.2%
|医疗福利
|74339人
|4.1%
|学术研究、专业技术服务业
|64261人
|3.5%
|农林水产业
|48233人
|2.6%
厚生劳动省调查：2022年10月
与10年前的2012年相比，进入建筑业和医疗福利领域的外籍劳动者人数增长突出。建筑业的外籍劳动者人数增加了10万人以上，医疗福利领域增加了6万人以上。
雇用外国人的企业有298790家（同比增长4.8%），创历史新高。
标题图片：PIXTA
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