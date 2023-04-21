2022年日本的外籍劳动者人数创新高，达到182万人

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最新数据显示，在日本工作的外国人已达182万。这个数字是10年前的2.7倍。其中，越南劳动者的人数超过中国成为第一。来自尼泊尔、印度尼西亚和缅甸的劳动者人数增长迅猛。

厚生劳动省近日发布的《外国人就业状况》报告显示，截至2022年10月末，在日本工作的外国人为1822725人，同比增加5.5%。一年内增加了95000余人，创历史最高记录。从国籍来看，排在前三的越南、中国（含港澳地区）、菲律宾三国合计人数超过了100万，占到总人数的近六成。

越南462384人（占整体的25.4%），中国385848人（21.2%），菲律宾206050人（11.3%），日裔较多的巴西135167人（7.4%）。同比增速排在前三的是印度尼西亚（77889人，同比增长47.5%）、缅甸（47498人，同比增长37.7%）和尼泊尔（118196人，同比增长20.3%）。

10年前的2012年，外籍劳动者人数为68万余人，其中40%是中国人。这10年间，来自越南的劳动者人数猛增了16倍。

从居留资格的划分来看，包含永住者和日本人配偶在内的“基于身份的居留资格”人数最多，占比为32.7%。包含艺术、宗教、新闻、研究、高级专业技术职务在内的“专业和技术领域的居留资格”人数占比为26.3%，“技能实习”人数占比为18.8%，包含留学在内的“资格外活动”人数占比为18.2%，打工度假、基于经济合作协定引进的外国护士和护工储备人员等“特定活动”人数占比为4.0%。受新冠疫情影响，“技能实习”生的人数在2021和2022年连续两年出现减少。

从就业方向来看，“制造业”人数最多，为485128人，占到整体的26.6%。其次是“批发业、零售业”（13.1%）、“住宿业、餐饮服务业”（11.5%）占比较大。

各主要行业的外籍劳动者人数

制造业 485128人 26.6% 批发业、零售业 237928人 13.1% 住宿业、餐饮服务业 208981人 11.5% 建筑业 116789人 6.4% 教育、学习辅导业 76854人 4.2% 信息通信业 75954人 4.2% 医疗福利 74339人 4.1% 学术研究、专业技术服务业 64261人 3.5% 农林水产业 48233人 2.6%

厚生劳动省调查：2022年10月

与10年前的2012年相比，进入建筑业和医疗福利领域的外籍劳动者人数增长突出。建筑业的外籍劳动者人数增加了10万人以上，医疗福利领域增加了6万人以上。

雇用外国人的企业有298790家（同比增长4.8%），创历史新高。

标题图片：PIXTA

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