日本宠物犬平均全年开支36万日元，宠物猫16万日元

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宠物是主人重要的家庭成员。不对，或许比家人更加重要？几乎每个月都带毛孩子去美容沙龙，每天投喂国产无添加的高级宠物粮以及预防生病的保健品。为照料好宝贵的生命，必须做好承担大笔开支的心理准备。

Anicom保险公司（总部位于东京）依据针对公司宠物保险签约客户的问卷调查（2388份有效回答），计算了2022年全年宠物开支金额。结果显示，宠物犬平均全年花费357353日元（同比增加3.4%），宠物猫花费160766日元（同比减少5.0%）。

无论宠物犬还是宠物猫，“伤病治疗费”和“主粮及零食”都是开支较大的项目，这两项在宠物犬和宠物猫的开支中分别占到了37.3%和49.9%。由于宠物也进入了老龄化时代，所以越来越多主人会改为投喂国产或天然食材的昂贵宠物粮。另外，也有许多家庭在外出时会一直为宠物开着冷气或暖气，电气费上涨后，令相关费用也呈现出增长状态。

从人气较高的四种宠物犬来看，玩具贵宾犬全年开支37万日元，比整体平均水平高出1万日元以上。由于毛发不断生长，需要定期修剪，所以“清洗修剪费用”高达7.3万日元。食量较小的超小型犬吉娃娃的“主粮及零食”费用仅为3.8万日元，使得其总体开销较少。

柴犬的“主粮及零食”费用超过了整体平均水平，但“伤病治疗费”较少。迷你腊肠犬容易罹患椎间盘突出症，或许是受这种因素的影响，有许多主人会在保健品方面投入不少费用。

当被问及哪些方面主人在宠物身上的花费比用在自己身上多时，选择“美容院”的受访者最多。如果是需要修剪毛发的犬种，不少主人表示“自己每隔两三个月才去一次理发店，爱犬则是每个月都去修剪”。关于宠物“医疗费”比主人还高的理由，一些受访者表示“希望宠物一直健康”“相比人类，更优先考虑宠物”。

标题图片：PIXTA

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