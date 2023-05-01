岛国日本，岛屿数量一举翻倍

日本信息库

日本的岛屿数量一举翻倍，达到了14125个。据说，这并不是因为发现了新岛屿，而是航空摄影测量技术的进步，得以实现了精准计数。历史上伊能忠敬曾经花费17年时间完成日本全国测绘，真希望能与他分享这个消息！

日本列岛，顾名思义，日本是由众多岛屿构成的国家。过去，日本的岛屿数量一直以海上保安厅1987年公布的“6852”为准，但国土地理院时隔36年再次进行统计后发现，其数量达到“14125”个，增加了一倍以上。

国土地理院此次使用作为1:25000地形图基础的电子国土基本图，统计了除填海造地等建设的人工岛外，自然形成的岛屿中周边海岸线长度在100米以上的岛屿。得益于航空摄影测量技术的进步，如今已经可以掌握错综复杂的海岸线情况，于是就发现了过去或是作为陆地延伸部分而没有计数的岛屿，或是作为一个岛屿计数，但实际上是两个岛屿的情况，最终岛屿数量一举翻倍。虽然岛屿数量增加了不少，但由于它们已经算入日本的土地，所以对国土面积没有影响。

从各个都道府县来看，岛屿数量最多的是长崎县，包括壱岐岛、对马岛、五岛列岛等，共有1479个。北海道（1473个）以微弱差距紧随其后，鹿儿岛县（1256个）排在第三位。从行政区划来看，包含有伊豆群岛和小笠原群岛的东京共有635个，排在第八位。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。