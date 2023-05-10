由于男女同校和关停合并，女子大学不断减少

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日本的女子大学数量正在不断减少。今年4月，又有两所女子大学开始推行男女同校，女大在日本全国现在还有73所。

武库川女子大学（兵库县西宫市）教育研究所发布的《2022年度版女子大学统计与大学基础统计》显示，1998年全国共有98所四年制女子大学，从2000年前后开始，男女同校和关停合并的动向加速，到2021年时，女子大学已减少至75所。其中，国立两所，公立两所，私立71所。

在过去的20余年间，日本的大学总数从600所增加到了800所。而女子大学数量，则以一年一所的速度持续减少。今年4月，神户亲和女子大学（神户市，1500名学生）和鹿儿岛纯心女子大学（鹿儿岛市，600名学生）分别改成为男女同校的“神户亲和大学”和“鹿儿岛纯心大学”。

近年来女子大学的动向

2023年4月 神户亲和女子大学推行男女同校，改为神户亲和大学 2023年4月 鹿儿岛纯心女子大学推行男女同校，改为鹿儿岛纯心大学 2021年 东北女子大学（弘前市）推行男女同校，改为柴田学园大学 2020年 新设名古屋柳城女子大学 2019年 清泉女子学院大学（长野市）在护理系推行男女同校 2019年 广岛文教女子大学推行男女同校，改为广岛文教大学 2015年 东京纯心女子大学推行男女同校，改为东京纯心大学

出处：武库川女子大学《女子大学统计与大学基础统计》

同时，设有研究生院的女子大学中，已有超过半数（36所）允许男生入读研究生院。

女子大学减少的背景原因，主要是少子化造成了学生人数的减少。而且，愿意男女同校，以及希望报考规模较大的综合大学的女生越来越多。

长期以来，女子大学尤其是私立女子大学，一直以文学专业、家政专业为主，多数学校只有一两个系。因此，上世纪90年代以后，由于无法满足女学生报考经济和商务类等实用型院系及理工类院系的需求，报考人数逐渐减少。

下图显示的是私立女子大学院系数量的变化。从中可以看出，最近20年间，“只有一个院系”的比例大幅减少，为了生存而设置新系的大学越来越多。为满足女性走入社会的需求，比较突出的是新设了商务与信息类、建筑与设计类、有助于获得职业资格的护理与社会福利类等职业关联院系。

标题图片：PIXTA

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