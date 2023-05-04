超过半数三四十岁夫妇对“金钱和家庭收支”感到有压力

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夫妇之间，比家务和育儿更让人感到有压力的是金钱管理问题。超过半数的受访者表示“有过为钱拌嘴的情况”。

索尼银行针对全国婚龄3年以上的30到49岁人士实施了一项意识调查。其结果显示，在家庭生活中，对“金钱和家庭收支”感到有压力的受访者最多，超过了家务和育儿。表示“压力很大”和“有些压力”的合计比例达到57.2%。

超过半数（56.8%）的受访者表示夫妻在家庭收支问题上出现过分歧。有关原因，主要是“没有做好足够的储蓄”“相对收入，支出过多”。

针对“有分歧”的受访者，询问具体情况时，有人表示“平时一直靠自己的收入负担大部分家庭开支，妻子的收入用作储蓄，但有一次突然需要花钱，结果发现几乎没有任何存款”（40多岁男性），“工作很忙，无暇商量家庭收支管理问题”（40多岁女性）。

调查于2月上旬通过网络问卷方式实施。

标题图片：PIXTA

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