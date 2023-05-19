日本“盛产”公司总裁的大学榜单

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越是建校历史悠久，向社会输送毕业生多的大学，培养出的公司总裁人数就越多。日本大学、庆应大学和早稻田等大型私立大学，经常在“盛产”总裁的大学排行榜上名列前茅。

信用调查机构东京商工调查公司的企业数据库分析显示，排在2022年日本“盛产”公司总裁的大学之榜首的是日本大学，共有20609名公司老总毕业于该校。这个数字远超其他大学，自开始调查以来，日本大学已经连续12年位居榜首。争夺第二三名的庆应义塾大学和早稻田大学的人数是日本大学的一半左右。截至2022年5月，日本大学的在校学生（本科生）人数为66395人，庆应为28641人，早稻田为37785人，总体来看，盛产公司老总的大学都是学生人数众多的大型学校。进入前10名的国立大学只有排在第10位的东京大学。

盛产上市公司（含地方上市）总裁的大学之首是庆应义塾大学（288人），第二位是早稻田大学（227人）。国立大学中，东京大学、京都大学和一桥大学三所学校上榜。

从各都道府县来看，日本大学在18个都县位居第一。尤其是在东日本地区，呈现出鹤立鸡群之势。而在西日本地区，当地的国立大学和私立大学（包括邻县）表现比较出色。关西地区方面，近畿大学在大阪、奈良及和歌山三县位居首位。

针对日本大学培养出的公司总裁人数超过多县的本地大学的原因，东京商工调查公司分析认为，其中一个理由在于日本大学1889建校以来，向社会上输送了超过121万名毕业生，远远多于其他大学。另一方面，地方企业家的子女从日本大学在全国开办的26所附属高中升入大学，他们毕业后返回当地继承家业的情况也比较多。

标题图片：PIXTA

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